Как не замерзнуть в машине зимой: 6 главных правил

Если придется выбирать между своей жизнью и здоровьем и сохранностью машины — не щадите машину.

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Не нужно смеяться, жители Центральной России, тема-то довольно серьезная!

Даже абсолютно исправный автомобиль может оказаться в ловушке из снежных завалов. Так, например, произошло четыре года назад на трассе Оренбург-Орск: снежный буран остановил пятьдесят автомобилей, в них оказались заперты почти сто человек. Двенадцать с обморожениями были доставлены в больницы, один молодой мужчина погиб в двадцати метрах от дороги.

Увы, случай не уникальный. На Севере это случается регулярно: люди замерзают, оставшись наедине с обездвиженной машиной (у которой, например, «полетел» генератор) — хотя в тех краях, в принципе, все должны быть готовы к такой ситуации.

Правило №1. Автомобиль должен быть исправен

Прежде чем встать намертво, автомобиль, как правило, подает сигналы о неисправности. Тот же генератор начинает сильно шуметь, пропадает зарядка (на щитке приборов светится контрольная лампа), двигатель пускается с трудом. Коробка передач будет выть и неприятно пахнуть, двигатель — стучать и дымить, и так далее. Ездить на ненадежной машине рискованно даже летом, но зимой — на порядок рискованнее. Не надейтесь на «авось», устраняйте все неисправности, как только они возникнут.

Правило №2. Заправляйте бак до полного

Всем понятно желание сэкономить, но если у вас есть возможность, всегда заправляйте бак до полного. Так вы сможете пользоваться хотя бы отопителем, если автомобиль где-то застрянет, но будет работать двигатель. Вы можете спокойно включать обогрев сидений и свет, подзарядить смартфон без риска посадить аккумулятор.

А при поездке на большое расстояние стоит положить в багажник хотя бы 10-литровую канистру топлива. Не пригодится вам — может спасти других. Такого запаса хватит, чтобы двигатель работал на холостом ходу всю ночь.

Правило №3. Держите при себе заряженный телефон

Старайтесь всегда держать заряженным телефон, чтобы в экстренной ситуации вызвать помощь. Нелишним окажется в машине и дополнительный внешний аккумулятор (powerbank) — вы легко найдете для него место в салоне. И подзаряжайте его в движении.

Если телефон разрядился или просто не принимает сигнал станции, придется просить телефон у других. И не забудьте, что новые автомобили сейчас оснащают системой связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС.

Правило №4. Одевайтесь по погоде

Конечно, потеть в машине в толстой и теплой одежде и тяжелой обуви никому не нравится. А эксперты по вождению призывают нас садиться за руль вообще без верхней одежды. Но оказаться на морозе в легкой курточке и ботинках на тонкой подошве значит обеспечить себе воспаление легких как минимум. Лучше все-таки одеваться по погоде, так, чтобы можно было провести на улице хотя бы час. Не хотите? Положите в багажник старую теплую куртку, шерстяные носки, валенки и толстые перчатки. Например, в нишу запаски. А вдруг придется менять на морозе колесо? Переоденетесь, чтобы не замерзнуть и не испачкаться заодно.

Экстремальщики советуют держать в машине бумагу. Например, пачку газет. Бумагу можно использовать для растопки костра, конопатить щели в машине, в скомканном виде набить обувь.

Правило №5. Подготовьтесь к ночевке

Если вам предстоит долгая зимняя поездка и хотя бы часть маршрута проходит вдали от цивилизации, кроме теплой одежды в дорогу стоит взять толстое одеяло (или фольгированный плед), термос с горячим чаем, пару банок консервов и нож, чтобы их открыть. Спиртное, в отличие от чая, «выживальщики» не рекомендуют: оно дает кратковременный эффект, а при неправильной дозировке мешает правильно оценивать ситуацию и действовать.

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Опытные автопутешественники советуют запастись еще котелком, легкой палаткой и шанцевым инструментом (хотя бы складной лопаткой). Не повредит еще и какая-нибудь горелка, типа туристической, на сухом горючем (спиртовых таблетках), примуса или паяльной лампы. Газовые горелки не так надежны, так как газ может просто не гореть на сильном морозе. Даже маленькая горелка может нормально протопить небольшую палатку.

Экстремальщики советуют использовать снег, чтобы защитить стены палатки от ветра, и засыпать обездвиженную машину по колеса, оставив выход для выхлопных газов — в машине будет заметно теплее.

Даже такой внушительный на первый взгляд набор занимает не так уж много места в багажнике, но может сохранить жизнь.

Легкая палатка займет в багажнике немного места, но станет хорошим подспорьем, если придется ждать помощи в пути.

Правило №6. Не жалейте машину

Если придется выбирать между своей жизнью и здоровьем и сохранностью машины — не щадите машину. Запасное колесо можно использовать для костра — и тепло будет, и дым, который привлечет внимание. В крайнем случае можно сжечь обивку багажника или заднее сиденье. Герои старого фильма «Порожний рейс» порубили на дрова кузов грузовика, у которого кончилось топливо. Это помогло им спастись. С 1962 года прошло уже больше полувека, но грузовики с деревянными кузовами и сейчас не редкость — что благо, равно как и то, что у нас по-прежнему есть топоры, валенки, ушанки и хотя бы теоретическая информация, как бороться с морозом.

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В теплом автомобиле тепло всем! Укройте двигатель одеялом, установите зимнюю защиту радиатора и улучшите обзор при помощи дворников с подогревом.

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