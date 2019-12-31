7 простых зимних хитростей от автоэкспертов

Для решения любой зимней проблемы давно придуманы специальные средства, которые есть почти в каждом автомагазине. А что делать, если, как обычно, мороз и снег застали врасплох? «За рулем» подготовил список полезных советов по использованию обычных вещей в непредвиденных ситуациях.

1. Снег в помощь

В снегопады снег с обуви тает, и на ковриках образуются лужи. Многие автовладельцы используют резиновые «корытца». Аккуратно вылить из них воду довольно сложно: какая-то часть часто проливается на пол машины, руки и ноги. Вода эта не только холодная, но и грязная. Поэтому опытные автовладельцы рекомендуют использовать для уборки влаги сам снег. Нужно сделать снежок и покатать его по луже на коврике — он впитает лишнюю влагу. После этого останется просто вытряхнуть коврик.

2. Греем машину зажигалкой

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Автомобиль полностью обледенел, не открывается. Что делать? Не пытайтесь открывать водительскую дверь, попробуйте, не поддаются ли другие. Аккуратно постучите по периметру одну из задних дверей или, наоборот, надавите на нее. Скорее всего, она откроется. Если все двери скованы льдом, раздобудьте где-нибудь теплой (не горячей) воды и пролейте ее по контуру одной из дверей.

Нужно открыть замерзший замок водительской двери, а у вас ни химического размораживателя (в пузырьке), ни электрического (брелока с нагревающимся «жалом»). Стальную личинку легко прогреть с помощью прикуривателя, прислонив к ней разогретую спираль. Можно аккуратно погреть и саму металлическую часть ключа с помощью зажигалки. Все эти способы работают, проверено.

Если замерз замок, аккуратно погрейте «жало» ключа зажигалкой. Возможно, операцию придется повторить пару раз.

А таксисты, как говорят бывалые, используют в таких случаях жидкость, образующуюся в организме естественным путем.

3. Кошачий наполнитель? Тоже пригодится!

Наполнитель для кошачьего туалета гигроскопичен. Засыпанный в носок, он уменьшит влажность в салоне автомобиля. Минеральный же наполнитель выручит, если автомобиль забуксует на льду: его нужно просто подсыпать под ведущие колеса, чтобы улучшить сцепление с поверхностью. В крайнем случае для этого можно использовать и те же резиновые коврики, уложив их под колеса ребристой стороной вниз.

4. Носки для щеток

Чтобы на ветровом стекле автомобиля после стоянки было меньше снега и наледи, а щетки стеклоочистителя не примерзали к стеклу, поднимайте дворники, поставив автомобиль на парковку.

Некоторые автолюбители советуют использовать при этом еще и носки, надевая их на дворники, но такой способ малоэстетичен, а если дворник прижмется к стеклу (от ветра, сядет птица, тронет сосед), от стекла придется отрывать не только щетку, но и сам носок.

Не хотите утром отрывать дворники от стекла? Просто поднимите их вечером.

5. Пакет нужен. Лучше два

Чтобы зеркала заднего вида утром не приходилось чистить, перед ночной стоянкой на них можно надеть пакеты (пластиковые или из плотной бумаги). Выглядит это тоже не особенно эстетично, но зато, как говорится в известном фильме, дешево, надежно и практично.

6. Наконец-то и компас пригодился

Опытные автовладельцы утверждают, что если парковать машину «лицом» на восток, возни по утрам с замерзшим ветровым стеклом будет заметно меньше. Вы же помните, что солнце восходит именно на востоке, и оно активно в любое время года, даже зимой (хотя это не всегда заметно). Если возможно, попробуйте этот способ. Правда, в стесненных городских условиях он не всегда применим.

7. Канцелярский файл

Разморозить стекла после ледяного дождя не просто, а очень просто. Нужно всего лишь взять толстый канцелярский файл, который найдется в любом офисе (а у многих такие есть и дома), наполнить его теплой (не горячей) водой и медленно повозить по стеклу. Лед будет таять буквально на глазах. Мы этот способ тоже проверили. Работает! Разумеется, вместо файлика можно использовать медицинскую грелку или любую другую мягкую емкость.

Лить незамерзайку из баклажки на стекла в таком случае бесполезно. Если уж использовать такой способ, незамерзающую жидкость нужно залить в распылитель, добавив туда или чистого спирта, или хотя бы водки. Хотя и такой состав все-таки менее эффективен, чем импровизированная грелка.