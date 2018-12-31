Сколько снега в салоне! Не замкнет ли проводка?

Зимой в автомобиль часто попадает снег. Например, если открыть дверь, не счистив предварительно сугроб с крыши, снежные хлопья могут попасть на блок управления стеклоподъемниками. «За рулем» поясняет, какой вред снег может причинить машине и как бороться с этой зимней напастью.

Что спасать от воды?

Штатная проводка всех автомобилей спроектирована так, чтобы минимизировать вероятность попадания воды на контакты. При открывании водительской двери порой добрая порция снега падает на кнопки стеклоподъемников. Снег, пока он не превратился в воду, вреда не нанесет — нужно его как можно быстрее смахнуть. Даже если пара снежинок и провалилась в корпус блока с кнопками, вреда контактам они, скорее всего, не нанесут. В этом смысле гораздо опаснее оставить открытым стекло двери на мойке.

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Но надо учитывать, что снег в салон автомобиля может попасть и другим путем — с обуви или одежды водителя и пассажиров. В этом случае он чаще всего оказывается на полу машины. Здесь тоже особой опасности нет. Если жгуты проводов и идут по полу салона, то они не имеют в этих местах разъемов, которые являются основными воротами для влаги. Обычный автомобильный провод в изоляции достаточно стойко сопротивляется влиянию влаги годами и десятилетиями. А вот разъемы жгутов проводов стараются располагать повыше — на стойках кузова или на выступающем вверх туннеле пола. Туда вода если и проберется, то разве что при полном затоплении машины.

Хуже, если с машиной повозились — провели непрофессиональный тюнинг. В этом случае могли выполнить подсоединения сигнализации, парктроника, видеокамеры заднего вида и дополнительной «музыки», вскрыв жгуты проводов в самых низких точках, которые и вправду могут быть затоплены в особо неблагоприятных погодных условиях. Если место скрутки проводов не герметизировано, а сделать это очень сложно, то провода начнут быстро «зеленеть», то есть окисляться. Это грозит как нарушением контакта данного соединения, так и утечками тока на кузов. Последнее может вызвать разрядку аккумулятора и спровоцировать электрохимическую коррозию.

Вред от влаги

А вообще-то большая сырость в салоне очень вредна как для сохранности автомобиля, так и для микроклимата. Промокшее ковровое покрытие на полу автомобиля не высыхает годами, вызывая коррозию днища автомобиля. Из-за большой влажности запотевают стекла автомобиля, что может снизить обзорность и повлиять на безопасность движения. Заплесневевшие со временем коврики создадут в салоне автомобиля непередаваемый «аромат» техноболота.

Как бороться с сыростью?

Начнем с простейшего. Перед тем как открыть дверь машины, стряхните снег с крыши в районе дверного проема. А прежде чем «внести ноги» в салон автомобиля, постучите ими одна об другую, стряхивая снег. Еще лучше будет смести снег щеткой для чистки автомобиля.

Обязательно используйте дополнительные коврики в автомобиле. Конструкции могут быть разными, но зимой все же предпочтительны резиновые корытца с высокими бортами, чтобы удобно было периодически выливать скопившуюся влагу, не расплескав ее при этом по салону. К тому же в них можно уложить одноразовые или многоразовые «коврики-памперсы», откачивать воду грушей, собирать ее скатанным из свежего снега снежком. Способов много, но помните, что влага в машине — ваш враг, и с ним нужно вести непримиримую борьбу.