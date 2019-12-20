Ездить «на лампочке» = медленно гробить движок. Это старый миф!

В среде автомобилистов существуют как минимум две страшилки для любителей выжигать бак до последней капли: или бак проржавеет, или электромотор топливного насоса выйдет из строя. Эксперты «За рулем» проверили оба утверждения на практике, поставив эксперимент.

Нет ничего более сильного и созидательного, чем пустота, которую люди стремятся заполнить.

Лао-цзы, китайский философ

Когда в баке плещется лишь пара литров бензина, пугает не только мысль встать на дороге. Мир не без добрых людей — помогут. Существует другая страшилка, которой стращают, в первую очередь, владельцев машин с впрыском топлива. Фабула такова: если электромотор топливного насоса начнет работать всухомятку, заглатывая воздух, сразу появятся задиры, посыплется стружка, потянет дымком. И поможет только буксир, а затем — сервис. А от искрящих щеток насоса в баке может вспыхнуть топливовоздушная смесь!

Еще говорят, что нехватка топлива вредна для бака. На его стенках оседает конденсат, отсюда — коррозия, потеря герметичности и прочие страсти. Мораль страшилки такова: чем меньше в баке горючего, тем хуже.

А на самом деле?

Начнем с топливного насоса. При неполном баке он, по идее, должен периодически не захватывать топливо — при резком разгоне или торможении, а также в поворотах. Но современные бензобаки сильно отличаются от прародителей, близких по конструкции к ведру. В них есть многочисленные внутренние перегородки, препятствующие приливам и отливам горючего.

Топливный насос расположен в специальном стакане, также препятству­ющем волнообразованию. Стакан прижат к нижней части топливного бака со специальной подштамповкой (донышком), а потому горючее будет расходоваться практически до последней капли. Насос начнет глотать воздух, лишь когда горючего останется на донышке. И что тогда случится?

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Щетки действительно могут искрить, но вреда от этого не будет. Ведь концентрация паров бензина в баке неизмеримо выше стехиометрической, а потому такая смесь не вспыхнет. И уж тем более от искры не загорится дизтопливо.

А что будет с насосом, если топливо совсем закончится? Как ни странно, ничего страшного. Насос выключится через пару секунд. Как только он перестанет создавать необходимое давление (а какое давление без топлива?), мотор тут же заглохнет, а контроллер прекратит питание электродвигателя.

Не боятся малого количества горючего и топливные баки. Почти все они сейчас сделаны из пластика, который, как известно, не ржавеет. Встречающиеся реже металлические баки всегда покрыты изнутри антикоррозионным составом. А жизнь у этого покрытия, по сравнению с наружными частями автомобиля, просто райская: его никогда не атакуют ни «пескоструй», ни ветки деревьев, ни прочие недоброжелатели. Поэтому вода, оказавшаяся в топливном баке, не заставит его прогнить раньше, чем это произойдет с кузовом машины. А особо мнительным советуем использовать любой осушитель топлива на основе изопропилового спирта — хуже не будет.

Но всё ж таки интересно — что произойдет, если по каким-то причинам насос будет продолжать крутить вхолостую? Перегреется и отключится? Или вовсе заклинит?

Ритуальное убийство

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Мы любим всё проверять самостояте­льно. Взяли парочку топливных насосов, подключили их к лабораторным источникам при напряжении около 14 В и стали ждать предсмертных хрипов и прочих ужасов. Пять минут… Десять… Пятнадцать… Но и через полчаса оба насоса продолжали весело жужжать, а потребляемый ими ток оставался неизменным.

Тогда мы решили пойти на крайние меры и искусственно затормозили один из насосов отверткой. Потребляемый ток сразу подпрыгнул, корпус начал нагреваться. Через пять минут, когда пирометр показал 60 °C на поверхности, а из внутренностей повалил дымок, пытку прекратили. Отвертку вытащили, помещение проветрили, крутанули насос за крыльчатку, и он… опять закрутился! Последующая разборка показала, что в потрохах мученика нет расплавившихся деталей.

Вывод: от нехватки топлива насос не умрет. Никогда. Проверено!

И все же пятилитровая канистра с запасом топлива в багажнике не будет лишней в дальней дороге. Как выбрать правильную, читайте тут.

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