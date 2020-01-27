Проверено «За рулем»: обогреваемые щетки стеклоочистителя

Если ветровое стекло вашего автомобиля не имеет встроенного обогрева по всей площади или хотя бы в зоне покоя дворников, со стеклоочистителей часто приходится сбивать лед, а порой они просто намертво примерзают к стеклу.

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Один из способов облегчить себе жизнь — купить дворники с обогревом. На щетке выполнен небольшой разъем, через который ток проходит на пластины, нагрева­ющие дворник по всей длине.

Дворники с обогревом можно приобрести в интернет-магазине «За рулем», подобрав подходящую для вашего автомобиля длину. Вариантов переходников для крепления к поводку — море.

Пара дворников обойдется примерно в 2500 рублей — они ненамного дороже, чем так называемые зимние щетки в резиновых чехлах. И уж точно цена адекватна приобретаемому комфорту и безопасности.

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Установка дворников элементарна, да и подключение к электропроводке вполне по плечу рукастому человеку. Причем сделать это можно несколькими способами. Например, купив минимальный набор проводов за 450 рублей и запитав щетки от цепи обогрева зеркал и заднего стекла — напрямую, а лучше через реле.

Есть и более серьезный набор, в который входит блок с термодатчиком, обеспечивающий автоматическое включение при переходе температуры через ноль (1950 рублей).

Наконец, можно установить блок, включающий обогрев дворников по команде с радиобрелока (2100 рублей).

Ток потребления зависит от длины дворника. Короткие потребляют около 1 А, длинные — до 3 А. В любом случае нагрузка на электросистему автомобиля невелика.