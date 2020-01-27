Проверено «За рулем»: обогреваемые щетки стеклоочистителя

Если ветровое стекло вашего автомобиля не имеет встроенного обогрева по всей площади или хотя бы в зоне покоя дворников, со стеклоочистителей часто приходится сбивать лед, а порой они просто намертво примерзают к стеклу.
Вот каково это управлять болидом Формулы 1, самый эмоциональный драйв в моей жизни! Сегодня мне удалось осуществить заветную мечту ! В этой статье поделюсь своим опытом, как я пилотировал Формулу 2 и настоящий болид Формула 1 во Франции на гоночном треке — от теории к практике: эмоции, дым резины, траектории, вынос на обочину и сумасшедшее ускорение...
Когда смотрю на желтую Весту Спорт R1, невольно вспоминаю давние мечты, а с ними, извините, и домашние «азотные» наработки. Да, нам, выросшим на вазовской технике, всегда хотелось иметь быстрых лошадей под капотом.
Продажа машины — процесс не только сложный, но порой еще и убыточный. Столкнувшись с напористым покупателем, собственник может скинуть чуть ли не четверть от стоимости авто. А если с владельцем свяжется опытный перекуп, последний и вовсе будет «рубить» цену почти пополам. Какие аргументы помогут не остаться в минусе, читайте в нашем материале.
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