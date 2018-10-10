Когда «масложор», а когда нормальный расход?

Длительные тесты автомобилей и отчеты в рубрике «Парк ЗР» всегда активно обсуждаются на форуме «За рулем», ведь в гараже редакции самые популярные модели. Замечание о «внезапном масложоре» универсала Лада Веста у многих читателей вызвало вопрос, какой «аппетит» можно считать нормальным, а какой — повышенным. Отвечает Александр Виноградов.

В статье на сайте про универсал Lada Vesta SW Cross был упомянут «внезапный масложор». Поясните, пожалуйста, какой расход масла для этой модели реально можно ­считать масложором, а какой — нормальным?

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Пока о настоящем масложоре говорить рано. Расход литра масла на десять тысяч километров — не критический. Просто на фоне других вазовских двигателей, которые вообще не расходуют масло, это бросается в глаза.

Такой угар нормален для современного малокубатурного двигателя с наддувом, но для не сильно форсированного атмосферника даже один литр — многовато. Если автомобиль в ближайшее время умерит масляный аппетит, можно будет списать масложор на обкатку. А вот если угар продолжится и после первого ТО, это уже повод задуматься.

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