Когда «масложор», а когда нормальный расход?

В статье на сайте про универсал Lada Vesta SW Cross был упомянут «внезапный масложор». Поясните, пожалуйста, какой расход масла для этой модели реально можно считать масложором, а какой — нормальным?
Пока о настоящем масложоре говорить рано. Расход литра масла на десять тысяч километров — не критический. Просто на фоне других вазовских двигателей, которые вообще не расходуют масло, это бросается в глаза.
Такой угар нормален для современного малокубатурного двигателя с наддувом, но для не сильно форсированного атмосферника даже один литр — многовато. Если автомобиль в ближайшее время умерит масляный аппетит, можно будет списать масложор на обкатку. А вот если угар продолжится и после первого ТО, это уже повод задуматься.
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