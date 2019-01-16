В России подсчитали продажи легковых автомобилей с пробегом за 2018 год

Всего в прошлом году на вторичном рынке были реализованы 5,4 млн бэушек, это всего лишь на 2,4% больше, чем в 2017 году.

Возглавляет рейтинг продаж легковых машин с пробегом по-прежнему Lada, автомобили которой занимают 25,7% всего вторичного рынка. Всего реализовано 1 393 513 штук, что на 3,4% меньше, чем в прошлом году. На втором месте и первом среди иномарок японская Toyota — 602 555 штук (+2,7%). В пятерку лидеров также вошли Nissan — 301 855 штук (+6,1%), Hyundai — 270 891 шт.(11,9%) и Kia — 241 553 штуки (+19,7%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Практически все модели из ведущей десятки оказались в плюсе, но больше других прибавила Kia (+19,7%). А вот спрос на Лады на вторичке продолжает снижаться (в 2018-м на 3,4%).

В рейтинге по моделям лидерство в 2018 году сохранила Lada 2114 — 146 986 штук (на 5,5% меньше, чем в 2017 году). На втором месте Ford Focus — 137 480 штук (+3,6%) и на третьем — Lada 2107 — 128 284 штуки (-9,1%). В пятерку лидеров также попали Lada 2170 — 109 831 штука (+4%) и Lada 2110 — 108 581 штука (-9,1%).

Наибольшую динамику роста в группе демонстрируют Kia Rio (+26,8%) и Hyundai Solaris (+22,5%).

В декабре 2018 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом в России упал на 1,4% составив 464 155 единиц.

В рейтинге регионов по количеству новых и подержанных автомобилей на 1000 жителей лидирует Приморский край.

Самый высокий индекс ликвидности на вторичном рынке имеет Hyundai Solaris 1.6 с автоматической коробкой передач, а труднее всего продать Mazda 6 2.0 с МКП.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В 2018 ГОДУ (шт.)

№ Марка 2018 2017 Изм., % Декабрь 2018 Декабрь 2017 Изм., % 1 LADA 1 393 513 1 442 978 —3,4 116 690 126 205 —7,5 2 TOYOTA 602 555 586 555 2,7 50 467 51 662 —2,3 3 NISSAN 301 855 284 609 6,1 25 607 25 334 1,1 4 HYUNDAI 270 891 242 112 11,9 23 960 22 294 7,5 5 KIA 241 553 201 827 19,7 21 672 18 959 14,3 6 CHEVROLET 237 572 229 500 3,5 20 392 20 463 —0,3 7 FORD 216 265 207 744 4,1 18 623 18 632 0,0 8 VOLKSWAGEN 215 002 201 730 6,6 19 264 18 383 4,8 9 RENAULT 193 649 175 814 10,1 17 494 16 317 7,2 10 MITSUBISHI 164 628 160 424 2,6 14 275 14 514 —1,6 Всего по России 5 425 509 5 300 822 2,4 464 155 470 945 —1,4

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