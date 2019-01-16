В России подсчитали продажи легковых автомобилей с пробегом за 2018 год

Всего в прошлом году на вторичном рынке были реализованы 5,4 млн бэушек, это всего лишь на 2,4% больше, чем в 2017 году.

Возглавляет рейтинг продаж легковых машин с пробегом по-прежнему Lada, автомобили которой занимают 25,7% всего вторичного рынка. Всего реализовано 1 393 513 штук, что на 3,4% меньше, чем в прошлом году. На втором месте и первом среди иномарок японская Toyota — 602 555 штук (+2,7%). В пятерку лидеров также вошли Nissan — 301 855 штук (+6,1%), Hyundai — 270 891 шт.(11,9%) и Kia — 241 553 штуки (+19,7%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Практически все модели из ведущей десятки оказались в плюсе, но больше других прибавила Kia (+19,7%). А вот спрос на  Лады на вторичке продолжает снижаться (в 2018-м на 3,4%).

В рейтинге по моделям лидерство в 2018 году сохранила Lada 2114 — 146 986 штук (на 5,5% меньше, чем в 2017 году). На втором месте Ford Focus — 137 480 штук (+3,6%) и на третьем — Lada 2107 — 128 284 штуки (-9,1%). В пятерку лидеров также попали Lada 2170 — 109 831 штука (+4%) и Lada 2110 — 108 581 штука (-9,1%).

Наибольшую динамику роста в группе демонстрируют Kia Rio (+26,8%) и Hyundai Solaris (+22,5%).

В декабре 2018 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом в России упал на 1,4% составив 464 155 единиц.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В 2018 ГОДУ (шт.)

Марка

2018

2017

Изм., %

Декабрь 2018

Декабрь 2017

Изм., %

1

LADA

1 393 513

1 442 978

—3,4

116 690

126 205

—7,5

2

TOYOTA

602 555

586 555

2,7

50 467

51 662

—2,3

3

NISSAN

301 855

284 609

6,1

25 607

25 334

1,1

4

HYUNDAI

270 891

242 112

11,9

23 960

22 294

7,5

5

KIA

241 553

201 827

19,7

21 672

18 959

14,3

6

CHEVROLET

237 572

229 500

3,5

20 392

20 463

—0,3

7

FORD

216 265

207 744

4,1

18 623

18 632

0,0

8

VOLKSWAGEN

215 002

201 730

6,6

19 264

18 383

4,8

9

RENAULT

193 649

175 814

10,1

17 494

16 317

7,2

10

MITSUBISHI

164 628

160 424

2,6

14 275

14 514

—1,6

Всего по России

5 425 509

5 300 822

2,4

464 155

470 945

—1,4

Фото: Depositphotos

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