В России подсчитали продажи легковых автомобилей с пробегом за 2018 год

Возглавляет рейтинг продаж легковых машин с пробегом по-прежнему Lada, автомобили которой занимают 25,7% всего вторичного рынка. Всего реализовано 1 393 513 штук, что на 3,4% меньше, чем в прошлом году. На втором месте и первом среди иномарок японская Toyota — 602 555 штук (+2,7%). В пятерку лидеров также вошли Nissan — 301 855 штук (+6,1%), Hyundai — 270 891 шт.(11,9%) и Kia — 241 553 штуки (+19,7%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Практически все модели из ведущей десятки оказались в плюсе, но больше других прибавила Kia (+19,7%). А вот спрос на Лады на вторичке продолжает снижаться (в 2018-м на 3,4%).
В рейтинге по моделям лидерство в 2018 году сохранила Lada 2114 — 146 986 штук (на 5,5% меньше, чем в 2017 году). На втором месте Ford Focus — 137 480 штук (+3,6%) и на третьем — Lada 2107 — 128 284 штуки (-9,1%). В пятерку лидеров также попали Lada 2170 — 109 831 штука (+4%) и Lada 2110 — 108 581 штука (-9,1%).
Наибольшую динамику роста в группе демонстрируют Kia Rio (+26,8%) и Hyundai Solaris (+22,5%).
В декабре 2018 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом в России упал на 1,4% составив 464 155 единиц.
- В рейтинге регионов по количеству новых и подержанных автомобилей на 1000 жителей лидирует Приморский край.
- Самый высокий индекс ликвидности на вторичном рынке имеет Hyundai Solaris 1.6 с автоматической коробкой передач, а труднее всего продать Mazda 6 2.0 с МКП.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В 2018 ГОДУ (шт.)
|
№
|
Марка
|
2018
|
2017
|
Изм., %
|
Декабрь 2018
|
Декабрь 2017
|
Изм., %
|
1
|
LADA
|
1 393 513
|
1 442 978
|
—3,4
|
116 690
|
126 205
|
—7,5
|
2
|
TOYOTA
|
602 555
|
586 555
|
2,7
|
50 467
|
51 662
|
—2,3
|
3
|
NISSAN
|
301 855
|
284 609
|
6,1
|
25 607
|
25 334
|
1,1
|
4
|
HYUNDAI
|
270 891
|
242 112
|
11,9
|
23 960
|
22 294
|
7,5
|
5
|
KIA
|
241 553
|
201 827
|
19,7
|
21 672
|
18 959
|
14,3
|
6
|
CHEVROLET
|
237 572
|
229 500
|
3,5
|
20 392
|
20 463
|
—0,3
|
7
|
FORD
|
216 265
|
207 744
|
4,1
|
18 623
|
18 632
|
0,0
|
8
|
VOLKSWAGEN
|
215 002
|
201 730
|
6,6
|
19 264
|
18 383
|
4,8
|
9
|
RENAULT
|
193 649
|
175 814
|
10,1
|
17 494
|
16 317
|
7,2
|
10
|
MITSUBISHI
|
164 628
|
160 424
|
2,6
|
14 275
|
14 514
|
—1,6
|
|
Всего по России
|
5 425 509
|
5 300 822
|
2,4
|
464 155
|
470 945
|
—1,4
Фото: Depositphotos
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