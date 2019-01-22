Названы лучшие и худшие подержанные автомобили в России

Машины в возрасте 3–5 лет — самые популярные на вторичном рынке, поэтому аналитики компании CarPrice взяли именно их для определения лучших и худших автомобилей с пробегом. Рейтинг составлен на основе осмотра 128 692 автомобилей, которые выставлялись на онлайн-аукционы. Перед тем как попасть на него, специалисты компании оценивают машину по четырем категориям: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Максимально каждая машина может набрать пять звезд или 20 баллов, это означает, что она находится в идеальном состоянии.
По итогам 2018 года лучшие показатели в категории «Техническое состояние» показали сразу несколько моделей, и все они кроссоверы — Infiniti QX50 первого поколения, Mazda CX-5 первого поколения после рестайлинга) и Land Rover Discovery Sport. Совсем немного им уступили Land Rover Discovery III (рестайлинг), Lexus RX третьего поколения (после рестайлинга) и Toyota Highlander третьего поколения.
Подержанные машины в лучшем техническом состоянии
|
Модель
|
Состояние, баллы
|
Infiniti QX50 первого поколения
|
5,0
|
Mazda CX—5 первого поколения (рестайлинг)
|
5,0
|
Land Rover Discovery Sport
|
5,0
|
Lexus RX третьего поколения (рестайлинг)
|
4,98
|
Toyota Highlander третьего поколения
|
4,96
|
BMW 4-й серии
|
4,96
|
Toyota Land Cruiser 200 (второй рестайлинг)
|
4,96
|
Audi A7 первого поколения (рестайлинг)
|
4,96
|
Infinti QX80 первого поколения (рестайлинг)
|
4,95
|
Kia cee’d первого поколения (рестайлинг)
|
4,94
Особое внимание при покупке подержанного автомобиля уделяется состоянию кузова: если машина попадала в ДТП, то и кузов страдает. Плюс изначальное качество «железа». В этой категории равных не нашлось кроссоверу Lexus NX, на втором месте расположилась BMW 4-й серии, замкнул тройку кроссовер Toyota Highlander третьего поколения.
Автомобили с лучшим состоянием кузова
|
Модель
|
Состояние кузова, баллы
|
Lexus NX
|
3,84
|
BMW 4-й серии
|
3,81
|
Toyota Highlander третьего поколения
|
3,8
|
Range Rover Evoque
|
3,8
|
Mazda CX—5 первого поколения (рестайлинг)
|
3,71
|
Toyota Land Cruiser Prado 150 (рестайлинг)
|
3,71
|
Mercedes-Benz C-класса (W205)
|
3,7
|
Audi A7 первого поколения (рестайлинг)
|
3,7
|
BMW X5 третьего поколения
|
3,67
|
Toyota LC200 второй рестайлинг
|
3,67
Назвали в компании и автомобили, покупки которых лучше избегать. В антирейтинге оказались четыре китайских автомобиля и три модели Daewoo/Ravon. Есть и пара «французов».
Автомобили с худшим состоянием
|
Модель
|
Техническое состояние, баллы
|
Daewoo Matiz (рестайлинг)
|
3,35
|
Lifan Smily (320)
|
3,72
|
Lifan Solano (620)
|
4,03
|
Peugeot Partner второго поколения (рестайлинг)
|
4,04
|
Citroen DS4
|
4.05
|
Great Wall Hover H6
|
4,18
|
Daewoo Nexia (рестайлинг)
|
4,20
|
Daewoo Gentra второго поколения
|
4,21
|
Peugeot 301
|
4,23
В антирейтинге состояния кузова лидирует китайский автомобиль. В компании отмечают, что, несмотря на прогресс автопрома Поднебесной, качество кузовов в массовом сегменте далеко от стандартов крупных автопроизводителей. Также много претензий вызывает и вазовская продукция.
Модели с худшим состоянием кузова
|
Модель
|
Состояние кузова, баллы
|
Geely MK Cross
|
2,04
|
Lada-2114
|
2,1
|
Lifan Solano первого поколения
|
2,14
|
Nissan Tiida первого поколения (рестайлинг)
|
2,29
|
Lada 4x4 (2131)
|
2,39
|
УАЗ Патриот (первый рестайлинг)
|
2,43
|
Lifan Smily (320)
|
2,44
|
Lada Kalina первого поколения
|
2,48
|
Daewoo Matiz
|
2,51
|
Geely Emgrand EC7
|
2.53
Оценили в компании и в целом автобренды, автомобили которых выпущены 3–5 лет назад. Подиум оказался предсказуемым: на первом месте Lexus, следом идут Toyota и Acura. Замыкают же рейтинг, в который вошло 45 автомобильных марок, Lifan, FAW и Daewoo.
- В прошлом году в России было продано 5,4 млн автомобилей с пробегом, что на 2,4% больше, чем годом ранее.
- В рейтинге регионов по количеству новых и подержанных автомобилей на 1000 жителей лидирует Приморский край.
Фото: depositphotos.com
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