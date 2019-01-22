Названы лучшие и худшие подержанные автомобили в России

Лидеры и аутсайдеры определены в ходе исследования почти 130 тыс. автомобилей в возрасте от трех до пяти лет.

Машины в возрасте 3–5 лет — самые популярные на вторичном рынке, поэтому аналитики компании CarPrice взяли именно их для определения лучших и худших автомобилей с пробегом. Рейтинг составлен на основе осмотра 128 692 автомобилей, которые выставлялись на онлайн-аукционы. Перед тем как попасть на него, специалисты компании оценивают машину по четырем категориям: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Максимально каждая машина может набрать пять звезд или 20 баллов, это означает, что она находится в идеальном состоянии.

По итогам 2018 года лучшие показатели в категории «Техническое состояние» показали сразу несколько моделей, и все они кроссоверы — Infiniti QX50 первого поколения, Mazda CX-5 первого поколения после рестайлинга) и Land Rover Discovery Sport. Совсем немного им уступили Land Rover Discovery III (рестайлинг), Lexus RX третьего поколения (после рестайлинга) и Toyota Highlander третьего поколения.

Подержанные машины в лучшем техническом состоянии

Модель Состояние, баллы Infiniti QX50 первого поколения 5,0 Mazda CX—5 первого поколения (рестайлинг) 5,0 Land Rover Discovery Sport 5,0 Lexus RX третьего поколения (рестайлинг) 4,98 Toyota Highlander третьего поколения 4,96 BMW 4-й серии 4,96 Toyota Land Cruiser 200 (второй рестайлинг) 4,96 Audi A7 первого поколения (рестайлинг) 4,96 Infinti QX80 первого поколения (рестайлинг) 4,95 Kia cee’d первого поколения (рестайлинг) 4,94

Особое внимание при покупке подержанного автомобиля уделяется состоянию кузова: если машина попадала в ДТП, то и кузов страдает. Плюс изначальное качество «железа». В этой категории равных не нашлось кроссоверу Lexus NX, на втором месте расположилась BMW 4-й серии, замкнул тройку кроссовер Toyota Highlander третьего поколения.

Автомобили с лучшим состоянием кузова

Модель Состояние кузова, баллы Lexus NX 3,84 BMW 4-й серии 3,81 Toyota Highlander третьего поколения 3,8 Range Rover Evoque 3,8 Mazda CX—5 первого поколения (рестайлинг) 3,71 Toyota Land Cruiser Prado 150 (рестайлинг) 3,71 Mercedes-Benz C-класса (W205) 3,7 Audi A7 первого поколения (рестайлинг) 3,7 BMW X5 третьего поколения 3,67 Toyota LC200 второй рестайлинг 3,67

Назвали в компании и автомобили, покупки которых лучше избегать. В антирейтинге оказались четыре китайских автомобиля и три модели Daewoo/Ravon. Есть и пара «французов».

Автомобили с худшим состоянием

Модель Техническое состояние, баллы Daewoo Matiz (рестайлинг) 3,35 Lifan Smily (320) 3,72 Lifan Solano (620) 4,03 Peugeot Partner второго поколения (рестайлинг) 4,04 Citroen DS4 4.05 Great Wall Hover H6 4,18 Daewoo Nexia (рестайлинг) 4,20 Daewoo Gentra второго поколения 4,21 Peugeot 301 4,23

В антирейтинге состояния кузова лидирует китайский автомобиль. В компании отмечают, что, несмотря на прогресс автопрома Поднебесной, качество кузовов в массовом сегменте далеко от стандартов крупных автопроизводителей. Также много претензий вызывает и вазовская продукция.

Модели с худшим состоянием кузова

Модель Состояние кузова, баллы Geely MK Cross 2,04 Lada-2114 2,1 Lifan Solano первого поколения 2,14 Nissan Tiida первого поколения (рестайлинг) 2,29 Lada 4x4 (2131) 2,39 УАЗ Патриот (первый рестайлинг) 2,43 Lifan Smily (320) 2,44 Lada Kalina первого поколения 2,48 Daewoo Matiz 2,51 Geely Emgrand EC7 2.53

Оценили в компании и в целом автобренды, автомобили которых выпущены 3–5 лет назад. Подиум оказался предсказуемым: на первом месте Lexus, следом идут Toyota и Acura. Замыкают же рейтинг, в который вошло 45 автомобильных марок, Lifan, FAW и Daewoo.

В прошлом году в России было продано 5,4 млн автомобилей с пробегом, что на 2,4% больше, чем годом ранее.

В рейтинге регионов по количеству новых и подержанных автомобилей на 1000 жителей лидирует Приморский край.

Фото: depositphotos.com