Автовладельцы назвали самые полезные опции

Вопреки ожиданиям, в пятерку самых важных опций вошли не только разного рода обогревы: в нашей стране стали ценить и системы безопасности.

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Современные автомобили оснащаются множеством систем, степень важности которых оценивается весьма субъективно. Для кого-то важны обогревы, а другие уже ни за что не сядут за руль автомобиля без подушек безопасности.

Чтобы выяснить, как поменялось мнение автомобилистов в том, что касается важности тех или иных опций, агентство «Автостат» провело исследование, в ходе которого были опрошены 1,8 тысячи автомобилистов.

На первом месте по числу голосов оказался обогрев лобового стекла, набравший 4,68 балла из пяти. Действительно, скоблить его неприятно, а если оно еще покрылось испариной или инеем изнутри — невозможно. Если же оно начинает потеть на ходу, то это вовсе небезопасно. На втором месте по количеству упоминаний оказалась система автозапуска двигателя. Ее результат — 4,58 балла. На третьем и четвертом местах — парктроник и, как ни странно, дополнительные подушки безопасности. В ходе опроса они заработали по 4,55 балла. Замыкает пятерку лидеров обогрев сидений с результатом 4,53 балла.

В топ-10 вошли такие опции, как полноразмерное запасное колесо, позволяющее, в отличие от докатки, продолжать движение с нормальной скоростью, а не «до 50 км/ч», как того требуют правила эксплуатации временного колеса. Другим сюрпризом, как и подушки безопасности, стали седьмое и восьмое места системы контроля слепых зон и системы превентивного торможения. Замыкают рейтинг адаптивные фары головного света, меняющие направление пучка света в поворотах, и обогрев рулевого колеса, который не так уж часто встречается в автомобилях.

Можно ли встретить свою любовь в таком нехорошем месте, как дорожная пробка? Ответ читайте здесь.

А может лучше вовсе отказаться от личных автомобилей? Способны ли мы на столь отчаянный шаг? И на этот вопрос у нас тоже есть ответ, который мы опубликовали здесь.

Фото: Sahin Yesilyaprak on Unsplash