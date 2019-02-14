Можно ли найти любовь в пробке? Исследование

Флирт в пробках обычное дело, говорят в компании Ford, где провели опрос среди водителей, чтобы выяснить, насколько это распространено.

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Приурочено это исследование, понятно, к Дню святого Валентина, который отмечается сегодня. Хотя в России многие считают его спорным и «ненашим» праздником, в любом случае неплохо, когда появляется лишний повод порадовать близких и любимых людей.

Ford решил поддержать романтическое настроение и провел опрос среди российских водителей, чтобы выяснить, флиртуют ли они в пробках. Опрос проводили в феврале в официальной группе Ford в социальной сети ВКонтакте.

Его результаты показали, что 25% автовладельцев не против провести время в пробке, заигрывая с соседями. Чересчур активных тут оказалось 5% — они готовы знакомиться в каждой пробке. 14% могут пококетничать изредка, когда настроение к этому располагает. 8% готовы ответить на флирт в свою сторону, но первыми его никогда не начинают. Внимание остальных поглощено дорогой, они предпочитают не строить глазки за рулем.

Ранее проведенный опрос показал, что каждый пятый россиянин нашел свою любовь именно благодаря автомобилю — в большинстве случаев началом романтических отношений становится обычное предложение подбросить до дома. 16% познакомились, когда стали участниками одного ДТП. «Пробочные» знакомства реже выливаются в серьезные отношения: лишь 14% состоявшихся пар сообщили, что нашли любовь в пробке.

Компания Ford проводит много различных социологических исследований, одно из них касалось того, готовы ли россияне отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта или каршеринга.

Также составлен рейтинг типично автомобильных фобий россиян.

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