Российские Mercedes-Benz: известно, когда начнется их выпуск

Завод концерна Daimler в Подмосковье запустит производство автомобилей в начале апреля этого года.

Материалы по теме Начался прием заказов на обновленный Mercedes-Benz V-класса

На российском заводе концерна Daimler AG практически все готово к началу производства автомобилей: оснастка смонтирована, сейчас ведется ее отладка. Запуск производства запланирован на 3 апреля 2019 года.

Первыми с конвейера должны сойти седаны Mercedes-Benz E-класса, а затем завод освоит выпуск кроссоверов Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz GLS.

На 3 апреля запланированы торжественные мероприятия, заявил агентству ТАСС глава российского отделения концерна, компании «Мерседес-Бенц Рус» Ян Мадея.

Завод в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Московской области будет выпускать автомобили по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Предприятие стало первым заводом, на котором будет освоено полномасштабное производство автомобилей премиум-сегмента (BMW на калининградском «Автоторе» собирают по крупноузловой схеме).

Первоначальные инвестиции немецкого автопроизводителя в собственное предприятие в России составили 300 млн евро. Завод планирует выпускать 25–30 тыс. автомобилей ежегодно с возможностью последующего расширения производства. Завод создаст дополнительно тысячу рабочих мест, работать на нем будут преимущественно местные жители.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил на открытие завода Владимира Путина.

Концерн Daimler решился на выпуск легковых автомобилей в России после того, как Дмитрий Медведев подписал в 2014 году постановления о запрете госзакупок машин иностранного производства.

Фото: Daimler AG