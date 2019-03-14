Российские Mercedes-Benz: известно, когда начнется их выпуск

Завод концерна Daimler в Подмосковье запустит производство автомобилей в начале апреля этого года.

Mercedes-Benz GLS-класса
Mercedes-Benz GLS-класса

Mercedes-Benz > GLS-класса

Mercedes-Benz GLE-класса
Mercedes-Benz GLE-класса

Mercedes-Benz > GLE-класса

Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz > GLC

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

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На российском заводе концерна Daimler AG практически все готово к началу производства автомобилей: оснастка смонтирована, сейчас ведется ее отладка. Запуск производства запланирован на 3 апреля 2019 года.

Первыми с конвейера должны сойти седаны Mercedes-Benz E-класса, а затем завод освоит выпуск кроссоверов Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz GLS.

На 3 апреля запланированы торжественные мероприятия, заявил агентству ТАСС глава российского отделения концерна, компании «Мерседес-Бенц Рус» Ян Мадея.

Завод в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Московской области будет выпускать автомобили по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Предприятие стало первым заводом, на котором будет освоено полномасштабное производство автомобилей премиум-сегмента (BMW на калининградском «Автоторе» собирают по крупноузловой схеме).

Первоначальные инвестиции немецкого автопроизводителя в собственное предприятие в России составили 300 млн евро. Завод планирует выпускать 25–30 тыс. автомобилей ежегодно с возможностью последующего расширения производства. Завод создаст дополнительно тысячу рабочих мест, работать на нем будут преимущественно местные жители.

Фото: Daimler AG

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