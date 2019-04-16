Проезд Аурусов Владимира Путина сняли на видео

Еще в мае прошлого года Владимир Путин пообещал использовать лимузин Aurus для каждодневных поездок в Кремль. И свое слово президент России держит.

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В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен проезд кортежа президента России от Нового Арбата к Бульварному кольцу. Традиционно кортеж сопровождают автомобили ДПС и охрана.

На видеоролике видны (кроме Mercedes-Benz ГИБДД) седан Aurus Senat S600, лимузин Aurus Senat Limousine президента и сопровождающие его минивэны Aurus Arsenal. Все эти автомобили бронированы и прошли спецподготовку в Федеральной службе охраны (ФСО), где были оснащены спецсвязью и другими устройствами (например, блокираторами радиосвязи). Единственными машинами, выбивающимися из общего ряда, стали фургон Volkswagen и замыкающий кортеж седан Mercedes-Benz S-класса.

Фото, видео: YouTube

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