Проезд Аурусов Владимира Путина сняли на видео

Материалы по темеРассекречены парадные кабриолеты Aurus — увидим их 9 мая
В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен проезд кортежа президента России от Нового Арбата к Бульварному кольцу. Традиционно кортеж сопровождают автомобили ДПС и охрана.
На видеоролике видны (кроме Mercedes-Benz ГИБДД) седан Aurus Senat S600, лимузин Aurus Senat Limousine президента и сопровождающие его минивэны Aurus Arsenal. Все эти автомобили бронированы и прошли спецподготовку в Федеральной службе охраны (ФСО), где были оснащены спецсвязью и другими устройствами (например, блокираторами радиосвязи). Единственными машинами, выбивающимися из общего ряда, стали фургон Volkswagen и замыкающий кортеж седан Mercedes-Benz S-класса.
- Обещано, что вскоре появится прототип внедорожника премиальной линейки — Aurus Komendant.
- Мировая премьера первого автомобиля марки Aurus состоялась на Международном московском автосалоне.
- На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье президент России Владимир Путин прибыл на отечественном лимузине Aurus.
Фото, видео: YouTube
Читать комментарии (16)