Эти машины стоят дорого. Они очень быстрые. На них можно перевезти семью на дачу, но это как-то странно. Тогда зачем они нужны? «За рулем» выяснил, что иногда такая покупка меняет жизнь.

Управление временем

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом», 37 лет, Москва:

Мы можем управлять своим временем. В современном обществе существует огромный спрос на новые быстрые решения, на очень высокую скорость передачи данных, на то, чтобы сделать все и сразу, иметь все в одном. Это — тенденция, которая меняет мир, меняет его в лучшую сторону, делает его проще, быстрее, честнее и более открытым. Главное — правильно этим управлять. Благодаря качественному управлению своим временем мы можем добиваться фантастических результатов. Для себя и для других. AMG в полной мере соответствовал этой философии тогда, когда я впервые сел за его руль, соответствует он ей и сегодня, когда я уже хорошо знаком с этим автомобилем».

Причастность к легенде

Основатель и СЕО медиахолдинга MAER GROUP Константин Майор, 35 лет, Москва:

Для меня AMG — это, прежде всего, причастность к истории легендарного автомобильного тюнинга. Это философия, выраженная в инженерной задумке Мерседеса: быть быстрее, быть мощнее, быть сильнее, при этом оставаясь надежным другом.

До покупки этого автомобиля я, конечно же, мечтал, каким он будет. Я нарисовал себе некий «портрет», в который за время ожидания автомобиля влюбился. Но когда на практике понял все технические характеристики этого болида, ощутил его подвеску, динамику разгона и другие качественные параметры, эмоции были уже другими. Я продолжаю испытывать приятные впечатления от конструктива AMG до сих пор. И это, конечно, уникально, что автомобили с такими гоночными характеристиками выпускаются серийно. Жду от AMG воплощения новых красивых задумок!

Серьезное хобби

Денис Ременяко, основатель и генеральный директор «ФК Гранд Капитал», 41 год, Москва:

Mercedes —AMG GT S я купил случайно, но эта покупка в значительной степени изменила мою жизнь. Автомобили Mercedes — Benz составляли корпоративный парк компании, в которой я работал, а приобретаемый мною экземпляр стоил вполне приемлемых денег, что в значительной степени и повлияло на решение купить его. Когда машина прибыла в автосалон, цены на модель увеличились процентов на сорок, и тут я, уже не раздумывая, взял по той привлекательной стоимости. На понимание того, что раскрыть потенциал AMG на дорогах общего пользования невозможно, ушло совсем немного времени. В итоге, желая взять от автомобиля все, что он способен дать, я переместился со своим AMG на гоночный трек. А дальше началась совсем другая история.

Другая история Дениса началась с того, что он нашел нужных людей в автоспорте, так как участвовать в заездах без команды техников невозможно.

Часть семьи

Артём Юрин, менеджер команды CapitalRT, 32 года, Москва:

Да, Денис купил AMG GT S случайно. Но, став частью самой быстрой семьи в мире (с таким слоганом AMG позиционирует себя на рынке), быстро подхватил автоспортивный вирус и начал тренировки на кольцевых трассах «Сочи Автодром» и Moscow Raceway. Ему стало очевидно, что выступления даже в любительских кольцевых чемпионатах невозможно без технического сопровождения командой профессионалов. И он обратился в Мереседес-Бенц РУС за помощью. Так мы и встретились.

Я с детства любил автомобили и автоспорт, выступал в качестве пилота в Кубке России по ралли, закончил МАДИ по специальности Автоспорт. По воле случая попал на работу в российское представительство Mercedes — Benz , где работал сначала в качестве сервисного консультанта, затем меня пригласили на должность технического тренера. Я обучал техперсонал дилерских станций страны правильному обслуживанию автомобилей. Конечно, моей спецификой были спортивные машины AMG. В итоге я стал единственным в России AMG-экспертом, сертифицированным штаб-квартирой компании в Штутгарте. Когда Денис обратился с просьбой о поддержке на соревнованиях, вспомнили обо мне... Так появилась наша гоночная команда CapitalRT.

Через год я ушел из представительства, чтобы уже в рамках команды развивать программу AMG Customer Racing. На сегодняшний день команда является единственным официальным поставщиком гоночных машин AMG и запчастей для них в России, у нас представлена вся гамма продукции: SLS AMG GT3, с которого и началась клиентская программа, а также современные Mercedes-AMG GT3 и GT4.

В 2019 году Денис с Артёмом успешно выступали в европейском чемпионате GT3, а с 2020 года — в Российской серии кольцевых гонок. Благодаря успехам команды было решено ввести новый класс GT4, на котором Денис и Артём планируют сконцентрироваться.

Визуальный экстаз

Табриз Шахиди, президент ЗАО «Империя Музыки» — поставщика звезд и организатора мероприятий, 44 года, Москва:

Почему AMG? Потому что в этом мире ничего больше не придумано, что сочетало бы в себе невероятный комфорт представительского уровня, статус и спортивный взрывной характер. Потому что это не просто Мерседес, это Мерседес в оркестровке AMG. А когда перед вами топовая S63, то это — космос!

Mercedes-Benz S-класса 6.3 AMG — первый автомобиль Мерседес, на который я пересел с другой марки. Его, в темно-синем цвете, я приобрел в 2013 году благодаря усилиям многих отделов головного российского офиса компании. Удивительно и вместе с тем очень приятно и почетно то, что это был ПЕРВЫЙ автомобиль S 63 AMG 4matic в 222 кузове, поставленный в Россию. Невероятное волшебство!

Фотографии часто передают более насыщенную картину. Но когда я впервые увидел наяву эту симфонию дизайнерских возможностей... Превосходство, стиль, роскошь, очарование, наслаждение каждой деталью экстерьера, включая ярко-красные тормозные скобы с надписью AMG, дизайн шильдиков V8 BITURBO на передних крыльях — это лишь небольшая часть визуального экстаза, который я испытывал. Вокруг автомобиля я ходил остолбеневший, боясь прикоснуться к нему, минут пятнадцать — утонченность, граничащая с величием, грация наряду с динамической мощью обволакивали сознание.

В 2017 году я пересел на Mercedes-AMG S63 facelift цвета белый бриллиант, так как до сих пор я не смог полюбить никакой другой автомобиль как среди других моделей Мерседеса, так и, тем более, среди моделей конкурентов...

Мы спрашивали про возможные проблемы у AMG. И они, конечно, были — ведь это автомобиль! — но владельцам неинтересно про проблемы. Им интересно про другое: дизайн, ощущение, причастность...

Какими автомобилями владеют звезды российского шоу-бизнеса, можно узнать здесь.

Зачем мне спорткар, если я не гонщик? — рассказывают владельцы Эти машины стоят дорого. Они очень быстрые. На них можно перевезти семью на дачу, но это как-то странно. Тогда зачем они нужны? «За рулем» выяснил, что иногда такая покупка меняет жизнь. Зачем мне спорткар, если я не гонщик? — рассказывают владельцы



Фото: Сергей Саврасов, Unsplash, личные архивы героев публикации