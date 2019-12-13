Роскошные машины Нагиева, Урганта, Басты... Налоги не забыли заплатить?

«За рулем» выяснил, сколько денег занесли в копилку государства в виде транспортного налога звезды российского шоу-бизнеса в этом году.

1. Иван Ургант

Карьера: актер театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, музыкант, композитор, продюсер и сценарист.

Возраст: 41 год

Годовой доход: 544 млн рублей

Многодетный отец Иван Ургант часто путешествует с семьей, так что выбирает просторные, надежные и безопасные автомобили. Такие, как кроссовер Audi Q7. Телеведущий уже тестировал машину в заграничных поездках и поведением «кушки» остался доволен.

По городу Ургант предпочитает передвигаться на седане представительского класса Audi A8 Long. Если верить производителям, эта машина является «безупречным сочетанием роскошного дизайна, комфорта и технологичности». Шоумен стал одним из первых обладателей модели четвертого поколения в России. Что тут скажешь? Хорошо быть амбассадором такого известного и щедрого автомобильного бренда.

Автопарк

Audi A8 L

Примерная стоимость: 5 млн рублей

Транспортный налог: от 56 000 рублей

Audi Q 7

Примерная стоимость: 4 млн рублей

Транспортный налог: от 55 000 рублей

2. Дмитрий Нагиев

Карьера: актер театра, кино, телевидения и дубляжа, музыкант, певец, шоумен, теле- и радиоведущий

Возраст: 52 года

Годовой доход: 224 млн рублей

При взгляде на известного актера невольно представляешь его за рулем какого-нибудь брутального черного автомобиля — того же «Гелика» из сериала «Физрук». Однако в жизни Дмитрий Нагиев предпочитает более элегантные авто. Взять хотя бы тот же Hyundai Equus Limousine — да, машина не новая, зато комфортная и смотрится солидно. Вряд ли Нагиев часто ездит за рулем Equus. Хозяин такой машины должен быть пассажиром.

Вторым автомобилем по счету, но не по популярности, у актера является резвое и мощное купе Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe. Развить 100 км/ч этот автомобиль способен всего за 3,5 секунды.

У Нагиева есть также подержанный американский внедорожник Cadillac Escalade, однако его актер редко выкатывает из гаража.









Автопарк

Hyundai Equus Limousine

Примерная стоимость: 1 700 000 рублей

Транспортный налог: от 64 500 рублей

Mercedes-Benz S 63 Coupe AMG

Примерная стоимость: 9,5 млн рублей

Транспортный налог: от 175 500 рублей

Cadillac Escalade

Примерная стоимость: 800 тыс. рублей

Транспортный налог: от 52 350 рублей

3. Ольга Бузова

Карьера: телеведущая, певица, актриса, шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2»

Возраст: 33 года

Годовой доход: 282 млн рублей

Теоретически Ольга может позволить себе менять машины хоть каждый месяц… Еще бы, с таким-то заработком! Однако в части выбора автомобилей девушка отличается завидным постоянством. Вот уже два года ее видят в компании двух достойных «немцев» — BMW X6 и Mercedes-Benz GLE 63 AMG. С последним связана любопытная история.

Когда-то давно теперь уже бывший супруг футболист Дмитрий Тарасов презентовал Бузовой точно такой же Mercedes белого цвета. Когда любовь прошла, мужчина забрал дорогой подарок обратно (поговаривали, что машина перешла в собственность к новой жене). Горевать без своего железного коня Ольге долго не пришлось — неизвестный поклонник подарил телеведущей Mercedes-Benz GLE 63 AMG, на этот раз уже цвета синий металлик. Летом прошлого года внедорожник попал в аварию на МКАДе. В него въехала фура. Как итог: серьезно замятая задняя часть и ремонт в сервисе. Владелица машины отделалась легким испугом.

Автопарк

BMW X6

Примерная стоимость: 6 млн рублей

Транспортный налог: от 51 000 рублей

Mercedes-Benz GLE 63 AMG

Примерная стоимость: 9 млн рублей

Транспортный налог: от 83 550 рублей

4. Василий Вакуленко (Баста)

Карьера: музыкант, основатель звукозаписывающего лейбла Gazgolder, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссёр и продюсер. С октября 2019 года — владелец ростовского футбольного клуба СКА

Возраст: 39 лет

Годовой доход: 442 млн рублей

Известный рэпер предпочитает большие черные машины — ценник значения не имеет. К примеру, не так давно Баста приобрел роскошный Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Внешний облик автомобиля не менее впечатляющий, чем его начинка. Rolls-Royce оснащен 6,7-литровым движком V12 мощностью 459 лошадиных сил. До сотни почти трехтонная машина способна разогнаться за каких-то 5,8 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Стоит такая игрушка по разным данным (вы только вдумайтесь!) от 26 до 57 млн рублей.

Надо заметить, далеко не все поклонники разделили с музыкантом радость от покупки. После того, как Баста опубликовал в соцсетях фото нового автомобиля, некоторые подписчики упрекнули рэп-исполнителя в транжирстве и посоветовали тратить «лишние миллионы» на более достойные цели — ту же благотворительность.

На этом список «люксовых» авто в гараже певца не заканчивается. Переходим к Bentley Continental GT стоимостью порядка 15 млн рублей. Обладатель такого полноприводного купе автоматически становится «любимым клиентом» налоговой — как-никак, 710 лошадиных сил под капотом.

Есть у Басты и Mercedes-Benz S-klasse III (C140) 1993 года. Это, так сказать, машина для души. Рэпер не раз признавался, что ценит свой старенький «мерин» за плавность хода. Точная стоимость автомобиля неизвестна.

Автопарк

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe

Примерная стоимость: 26 млн рублей

Транспортный налог: от 206 550 рублей

Bentley Continental GT

Примерная стоимость: 15 млн рублей

Транспортный налог: от 319 500 рублей

Mercedes-Benz S-klasse III (W140)

Примерная стоимость: неизвестна

Транспортный налог: от 59 тысяч рублей

5. Павел Воля

Карьера: юморист, телеведущий, актер, резидент Comedy Club

Возраст: 40 лет

Годовой доход: 160 млн рублей

Знаменитый шоумен ценит в автомобилях абсолютный комфорт, бескомпромиссную мощность и элегантный стиль. Поэтому делает ставку на Porsche. В автопарке Павла Воли можно встретить Porsche Cayenne Turbo, ставшего уже своего рода классикой для многих звезд шоу-бизнеса. Раньше артист владел моделью первого поколения. Видимо, машиной он остался настолько доволен, что поменял свой старый Cayenne на новый.

Также Волю или его жену Ляйсан Утяшеву часто можно встретить за рулем спортивных Porsche Panamera GTS и Porsche 911 Targa 4 GTS.

Автопарк

Porsche Cayenne Turbo

Примерная стоимость: 10 млн рублей

Транспортный налог: от 165 000 рублей

Porsche Panamera GTS

Примерная стоимость: 4 млн рублей

Транспортный налог: от 66 000 рублей

Porsche 911 Targa 4 GTS

Примерная стоимость: 9 млн рублей

Транспортный налог: от 135 000 рублей

6. Гарик Харламов

Карьера: юморист, шоумен, певец, телеведущий, актер, резидент Comedy Club

Возраст: 38 лет

Годовой доход: 135 млн рублей







Об автомобилях еще одного бессменного участника Comedy Club известно мало. И дело не в том, что Гарик Харламов водит редко — просто никогда не признается, откуда у него взялась очередная модель. Чаще всего на расспросы журналистов и поклонников юморист либо уходит от ответа, либо говорит, что автомобиль дали покататься друзья.

По некоторым сведениям, Гарик Харламов, как и Воля, владеет кроссоверами Porsche Cayenne и Audi Q7 — по крайней мере, за рулем этих машин его видели чаще всего. В действительности автопарк может быть куда богаче. Кстати, неукоснительным соблюдением ПДД юморист не страдает. Время от времени в СМИ появляются новости о том, как машину, которой управлял Харламов, забрали на штрафстоянку из-за неправильной парковки.

Автопарк

Porsche Cayenne

Примерная стоимость: 7 млн рублей

Транспортный налог: от 102 000 рублей

Audi Q7

Примерная стоимость: 4,7 млн рублей

Транспортный налог: от 150 000 рублей

7. Полина Гагарина

Карьера: певица, композитор, актриса, модель. Представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015» (2-е место)

Возраст: 32 года

Годовой доход: 339 млн рублей

А вот следующая участница нашего списка отнюдь не скрывает любви к немецкому автопрому. В соцсетях Полина Гагарина часто фотографируется рядом со своим Mercedes-Benz S 560 Maybach. Подписчики от автомобиля в восторге и буквально задаривают его хозяйку комплиментами (в отличие от фанатов Басты). Певице принадлежит один из самых роскошных автомобилей в линейке Mercedes-Benz. Стоит такая машина порядка 15 млн рублей. По слухам, за дополнительные опции Гагарина заплатила еще порядка 1,3 млн рублей.

Недавно наставница шоу «Голос» стала обладательницей Mercedes-Benz GLE 350 d купе. «Любовь с первого взгляда!» — прокомментировала она фото на фоне своего приобретения.

Надо заметить, Полина Гагарина довольно часто посещает разные автомобильные выставки. Девушка утверждает, что хорошо разбирается в машинах и старается отслеживать все новинки. Впечатлениями от тест-драйва некоторых из них певица также делится с подписчиками.

Автопарк

Mercedes-Benz S 560 Maybach

Примерная стоимость: 15 млн рублей

Транспортный налог: от 211 000 рублей

Mercedes-Benz GLE 350 d Coupe

Примерная стоимость: 5 млн рублей

Транспортный налог: от 58 000 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС, фирмы производители, соц.сети