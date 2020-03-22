9 оттенков статуса и один признак эксклюзивности: обзор дорогих кроссоверов

Предложений на рынке много, но большинство из них либо могут показаться потенциальным покупателям недостаточно эксклюзивными, либо несут не тот посыл, который им нужен.

Имея деньги, можно, казалось бы, просто пойти и купить любой дорогой кроссовер, который подчеркнет статус успешного и богатого человека. При стоимости от 5 млн до 10 млн рублей и более любой автомобиль однозначно укажет на то, что деньги у человека есть. Но…

Выбор мог бы ограничиваться лишь ценой, если бы у модели не было конкурентов, как в случае с Rolls—Royce. В нашем же случае покупателю есть над чем поразмыслить, особенно если у него запрос не только на статусность, но и на эксклюзивность.

Выбор премиальных кроссоверов весьма обширен: от очевидных BMW, Mercedes—Benz и Lexus до более экзотичных Volvo и Infiniti. Вот что есть на нашем рынке сейчас:

Infiniti QX 80 (4,6–5,1 млн рублей)

80 (4,6–5,1 млн рублей) Cadillac Escalade (5–6,9 млн рублей)

(5–6,9 млн рублей) Porsche Cayenne и Cayenne Coupe (5–13 млн рублей)

и (5–13 млн рублей) Audi Q 8 (5,2–6,9 млн рублей)

8 (5,2–6,9 млн рублей) Volvo XC 90 (6,1–6,3 млн рублей)

90 (6,1–6,3 млн рублей) Lexus LX (6,5–7 млн рублей)

(6,5–7 млн рублей) BMW X 7 (6,7–10,4 млн рублей)

7 (6,7–10,4 млн рублей) Mercedes-Benz GLS (6,9–9,1 млн рублей )

млн рублей Range Rover (7,1–14,3 млн рублей)

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Все эти кроссоверы имеют богатые комплектации, премиальные комфортабельные салоны, современные технологии и мощные двигатели. Они интересны в управлении, и среди них нет лучших и худших — они флагманы своих модельных рядов.

Но есть особенности их восприятия, что выливается в анекдоты и может стать поводом задуматься: «Люди, купившие Cayenne, думают, что купили Porsche, и очень злятся при упоминании VW Touareg», или «Люди, купившие Volvo, думают, что купили Mercedes—Benz, но на самом деле ездят на Ford с другим логотипом», либо «Владельцы Lexus смотрят на Тойоты свысока, пока не заезжают в сервис».

Можно сделать простой вывод: премиальный автомобиль не может в полной мере претендовать на эксклюзивность, если у него есть более простые одноплатформенные модели. Более мощные двигатели, цепкие тормозные системы, обивка салонов дорогой кожей и натуральное дерево вставок делают автомобиль уникальным, но эксклюзивность дается обособленностью, которая важна обладателям миллионов.

Infiniti QX80

Infiniti QX80, большой и брутальный кроссовер для американского рынка, не лишен шарма, но делит платформу с более доступным Nissan Patrol. На российском рынке это некритично, так как Patrol сегодня в нашу страну не ввозится. Поэтому модель можно назвать условно эксклюзивной.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade делит платформу с Chevrolet Tahoe и GMC Yukon. Tahoe в России продается по более демократичной цене.

Porsche Cayenne и Cayenne Coupe

Porsche Cayenne является очень интересным кроссовером, каковым его делают и дизайн, и салон, и двигатели, но родство с Audi Q7 или Volkswagen Touareg, марками, ассоциирующимся также со Шкодой, портят образ. Подобное родство не мешает модели быть бестселлером марки — она того заслуживает, но эксклюзивность не является ее коньком.

Audi Q8

Audi Q8 делит платформу с Audi Q7, который на миллион дешевле, и с все тем же Volkswagen Touareg. Это до сих пор редкое на наших дорогах кросс-купе может стать прекрасным выбором для тех, чью суть оно отражает, но эксклюзивным его, по понятным причинам, не назвать.

Volvo XC90

Наверняка вы присматривались к Volvo XC90, коньком которого является высокий заявленный уровень безопасности. В его основе лежит платформа SPA, не имеющая отношения к Ford. И хотя эта платформа использовалась для создания других моделей Volvo, флагманский кроссовер получил ее первым. Это путь не усложнения, а упрощения: не эксклюзивно, но приоритетно.

Lexus LX

Lexus LX является очень популярным автомобилем. Он есть в парках многих известных людей, например, Григория Лепса. Но, по сути, перед нами Toyota Land Cruiser 200 с более мощными двигателями, дорогой отделкой салона и уникальной внешностью. Это неплохо, что подтверждают продажи, но не эксклюзивно. Как и в случае с Infiniti QX80, речь идет о конвейерном тюнинге, хотя и удачном.

BMW X7

Не имеет уникальной платформы и BMW X7. Для удешевления производства, как и Volvo, баварцы разработали платформу CLAR, на которой построен не только флагманский седан 7-й серии, но и кроссовер Х5, поделившийся со старшим братом двигателями, коробками и многими системами. Автомобили настолько похожи в техническом плане, что X7 мог бы считаться 7-местной версией Х5, который дал жизнь на тех же условиях и модели X6.

Mercedes-Benz GLS

Конкурировать с BMW компании Mercedes—Benz позволяет использование тех же методов разработки автомобилей. В основе Mercedes—Benz GLS лежит та же платформа MRA, на которой построены модели Е-класса и даже С-класса. Кроссовер от этого, конечно же, не пострадал — компания дала ему все лучшее. Но родство с более доступными по цене собратьями может восприниматься иронично, как это произошло, например, с пикапом Mercedes—Benz, построенным на базе Nissan Navara.

Range Rover

Range Rover имеет уникальную платформу, представляющую собой алюминиевый монокок. Для справки, его младший брат Range Rover Sport построен на другой платформе, заимствованной у Land Rover Discovery. А модели Velar и Evoque делят платформы с автомобилями Jaguar. Таким образом, из рассмотренных автомобилей уникальным посчитаем флагман британской марки, разработанный «для себя и под себя», без раздувания уже имеющихся разработок. Несмотря на статус Range Rover, ездить на нем можно не только с водителем, но и находясь за рулем лично. Так поступал муж королевы Англии, пока не стал слишком стар для этого.

На всякий случай еще раз отметим, что описанные автомобили отражают самодостаточность их владельцев, которым никому и ничего не нужно доказывать. Этот образ может испортить разве что нервозное подростковое поведение на дороге. Человек, способный заработать, в частности, на автомобиль стоимостью от пяти и более миллионов рублей, отличается самодисциплиной и умением контролировать не только мощный мотор.

На что попадаются покупатели роскошных автомобилей?

Фото: Infiniti, Cadillac, Porsche, Audi, Volvo, Lexus, BMW, Daimler AG, Land Rover, Kalpesh Patel / Unsplash