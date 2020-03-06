Volvo готовит очень большой кроссовер. И маленький

Один автомобиль будет построен на базе XC90, а другой станет нишевой моделью, выпускаемой в количестве всего 8000 штук в год.

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Volvo намерена расширить модельный ряд за счет двух моделей, которые будут представлены в разных сегментах рынка, — роскошным кроссовером и миниатюрным кросс-купе, сообщает Automotive News со ссылкой на американских дилеров марки.

В Volvo не подтвердили полученную информацию и отказались обсуждать новинки. Но,Южная Каролина по словам дилеров, знакомых с планами компании, автопроизводитель запустит новый флагманский кроссовер — XC100, который будет построен на той же платформе, что и XC90. Компания также планирует выпустить кросс-купе XC40.

Ожидается, что новый флагман появится во второй половине 2023 года и будет собираться на заводе Volvo в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США). В 2024 году появится электрическая версия нового кроссовера. Конкурировать Volvo XC100 будет с Mercedes—Benz GLS и BMW X7. Он будет на 18 см длиннее и на 13 см шире, чем XC90, а салон автомобиля получит семи- и шестиместную версии. Последняя будет оснащаться двумя капитанскими сидениями второго ряда. Рентабельность XC100 может быть на 10–15% выше, чем у XC90, считает вице-президент AutoForecast Solutions Сэм Фиорани.

«Если вы изучите предложения на рынке роскошных внедорожников, то заметите, что наличие в модельном ряду шестиместного и семиместного полноразмерного кроссовера становится обязательным, — говорит один из дилеров Volvo . — Если хотите конкурировать с Mercedes — Benz и BMW , вы должны войти в данный сегмент».

Другая запланированная модель является спортивной версией компактного кроссовера XC40.

«Это будет лидер по цене, — заявил другой дилер марки. — Это будет лидер по аренде. Это будет доступное транспортное средство».

Volvo C40 займет нишу спортивных купе, которые уже не пользуются спросом, таких как Volvo C70. Он должен привлечь внимание молодых покупателей. Ожидается, что C40 появится во второй половине 2021 года.

Согласно описаниям дилеров, C40 получит покатую линию крыши и обновленный дизайн задних фонарей, а также решетку радиатора в стиле электромобилей — глухую и непродуваемую, похожую на ту, которую мы скоро увидим на электроверсии XC40 Recharge P8. Volvo C40 станет нишевой моделью, а ее продажи едва ли превысят 8000 штук в год.

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Фото: Volvo