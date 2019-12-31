8 честных ответов Мартина Перссона, главы Volvo в России

Чем россияне отличаются от китайцев, когда мы все пересядем на электромобили и что еще за кэшбек от Volvo?

— Вам довелось поработать и в Европе, и в Азии (Япония, Китай). На какой из этих рынков больше всего похож наш, российский?

— Если говорить только о потребительской составляющей, то российский рынок в большей степени напоминает, конечно, Азию. В особенности это касается клиентов премиальных брендов, у которых определенные требования и ожидания от уровня сервиса и отношения к себе. Единственное значительное отличие: покупатели в Азии больше любят седаны и компактные автомобили, а российские предпочитают кроссоверы и большие внедорожники.

Мартин Перссон, Президент и генеральный директор Volvo Car Russia

— Как Вы видите российского покупателя? Что люди ценят больше всего при выборе автомобиля премиум-класса и, в частности, Volvo?

— Основа бренда Volvo — это по-прежнему безопасность. За это нас любят и ценят. Но за последние годы мы добавили к ней еще одну особенность, которая теперь прочно ассоциируется с нашими автомобилями, — дизайн. В частности, дизайн интерьеров, в котором главенствует традиционный скандинавский дух: простые формы, дорогие материалы.

— Сейчас все пытаются нащупать короткий путь к покупателю. Как это делают в российском офисе Volvo?

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— Это как раз то, что мне чрезвычайно импонирует в России: здесь не боятся инноваций. Здесь можно экспериментировать. И мы в Volvo рассматриваем различные способы работы с клиентами. К примеру, в начале этого года мы первыми на российском рынке предложили такую опцию, как подписка на автомобиль.

Мы постоянно ищем новые форматы. Мыслить и действовать по-новому — не так, как это делают наши конкуренты — это, пожалуй, тоже одно из преимуществ Volvo.

— Электрификация — это глобальный тренд. А в чем Volvo превосходит своих конкурентов?

— При создании гибридов и электромобилей мы по-прежнему во главу угла ставим безопасность. Не секрет, что при аварии батареи электромобилей не менее уязвимы, чем топливный бак, и могут спровоцировать пожар. К примеру, у Volvo XC60 T8 Twin Engine, который совсем недавно появился в России, литий-ионная тяговая батарея расположена в центральном тоннеле. Ее практически невозможно повредить даже при серьезном столкновении. Это подтверждают и краш-тесты.

А еще мы предложили своим клиентам компенсацию затрат на электричество, которое в течение первого года после покупки автомобиля уйдет на подзарядку гибридов Volvo. И это вовсе не маркетинговая акция, а один из способов напомнить о том, ради чего и создаются такие автомобили. Мы должны бережнее относиться к нашей планете.

— А как эта компенсация расходов на электричество будет реализована? Владельцам гибридов нужно будет хранить платежки за коммунальные услуги?

— Нет, все гораздо проще. Мы используем систему Volvo on Call, имеющуюся в каждом автомобиле. Она фиксирует время зарядки батареи от бытовой электросети. По итогам года мы сможем подсчитать, сколько электричества потратил владелец автомобиля, и компенсировать ему все расходы.

— Вы полагаете, что в России уже готовы к тому, чтобы пересесть на электромобили?

— Мы знаем, что до конца этого года все официальные дилеры Volvo в России будут готовы к тому, чтобы продавать и обслуживать гибриды и полностью электрические автомобили. А глобальная стратегия предполагает, что к 2025 году половина продаваемых автомобилей Volvo будут полностью электрическими, а другие 50% — подключаемыми или «мягкими» гибридами. Это наше будущее.

— У электромобилей относительно небольшой запас хода: как правило, это 100–150 км. То есть поехать в соседнюю область на такой машине довольно рискованно. Или не очень удобно в случае с промежуточной подзарядкой. Вы предполагаете, что технологии в ближайшее время изменят такое положение вещей?

— Технологии, безусловно, будут развиваться. Но уже сейчас у представленного недавно полностью электрического Volvo XC40 Recharge запас хода составляет 400 км. И этого достаточно для огромного количества клиентов во всем мире. В конце 2020 года мы объявим о старте продаж этого автомобиля. Появится ли он в России — пока вопрос открытый, но исключать такую возможность нельзя.

— Насколько мне известно, Вы сами регулярно садитесь за руль. Как Вам Россия автомобильная? Плохие дороги — это миф?

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— С момента моего предыдущего опыта работы в России (с 2013 по 2015 годы) движение и поведение водителей стали более цивилизованными и спокойными. Это очень заметно.

Инфраструктура тоже развивается. К примеру, я недавно ездил в Тверь по отличному шоссе. А еще мне довелось съездить в Казань. Дороги тоже очень хорошие. Конечно, это не вся Россия, но откровенно плохих дорог я не видел.

— Что Вы пожелали бы россиянам в новом году?

— Дорогие друзья!

От себя лично и от имени бренда Volvo примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. Новый год — это теплый семейный праздник, который обычно встречают в компании родных и близких. Я хочу пожелать, чтобы Ваш дом был уголком спокойствия, мира и добра. Смотрите в будущее с оптимизмом, смело идите к намеченным целям! Пусть каждое его мгновение будет наполнено смыслом и незабываемыми событиями.

А автомобильный рынок пусть радует нас уверенной динамикой и новыми пополнениями, к чему мы в Volvo Cars обещаем прикладывать максимум усилий. Ну и конечно же в Новом году мы продолжим работать над тем, чтобы делать вашу жизнь ещё проще и комфортнее — в лучших традициях шведской компании.

Фото: Volvo