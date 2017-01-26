Контактные линзы ACUVUE — обзор отличный! Можно ли водить машину с нарушениями зрения? Конечно, в очках. А без очков? Тоже можно! И это зачастую может быть удобнее — потому что это вождение в контактных линзах! Какой двигатель лучше — турбо или атмосферный? За наддувными двигателями — будущее, а оснащенные ими автомобили динамичнее и экономичнее. Вокруг одни дятлы! — с таким подходом в ДТП не попадешь На дорогах такое случается постоянно: другой водитель обязан вам уступить, но уступит ли? А вдруг он вас не заметил, решил проскочить или вовсе не знает Правил и уверен, что это вы должны уступить ему дорогу? Если хотя бы одно из предположений верно, вы окажетесь в ловушке. И пусть в ДТП будет виноват кто-то другой — от этого не легче.