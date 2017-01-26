Porsche Cayenne S Coupe — Audi Q8: купемания величия — журнал За рулем

Porsche Cayenne S Coupe — Audi Q8: купемания величия

Никак я не ожидал, что и вседорожную вершину клана VW захватит купеобразная мания. Пожалуйте — нашему вниманию представлен новый Кайен в кузове купе.

Audi Q8
Audi Q8

Audi > Q8

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

Да вот же только что вышел купеобразный Q8, говорю я, уже начиная привыкать к новому образу Кайена в версии купе-кроссовер. Вроде бы не так он уж и похож на БМВ Х6. А у Q8 с BMW и вообще ничего общего. Одним словом, есть первооткрыватели классовых ниш, а есть их последователи. В нашем тесте два кросс-купе на одной платформе от группы VW разберутся между собой.

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Porsche Cayenne S Coupe и Audi Q8

Porsche Cayenne S Coupe и Audi Q8


Фото: «За рулем»
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