На дорогах такое случается постоянно: другой водитель обязан вам уступить, но уступит ли? А вдруг он вас не заметил, решил проскочить или вовсе не знает Правил и уверен, что это вы должны уступить ему дорогу? Если хотя бы одно из предположений верно, вы окажетесь в ловушке. И пусть в ДТП будет виноват кто-то другой — от этого не легче.
Почти полмиллиона человек в мире уже купили Geely Atlas с турбомотором. Но до России такая версия доехала только что. Машина интересная, и у вас наверняка возникнут вопросы по ее начинке. «За рулем» уже ответил на 16!