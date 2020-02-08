Водители роскошных автомобилей, предпочитающие грубый стиль вождения, становятся такими не вдруг. Об этом говорится в новом исследовании психологов.

Многие владельцы роскошных автомобилей, чей социальный статус должен быть выше среднего, нередко ведут себя за рулем как шпана. Эта проблема отмечается не только в России, но и в других странах, из-за чего в Сети публикуется немало мемов, объясняющих, так или иначе, поведение владельцев автомобилей Mercedes-Benz, BMW или Audi. Конечно, не все они ведут себя по-хамски на дорогах, но шутки про постоянно сломанные поворотники, например BMW, появляются не просто так.

«Ответы были однозначными: эгоистичные мужчины, спорящие, упрямые, неприятные и недоверчивые, гораздо чаще владеют автомобилями премиального класса, такими как Audi, BMW или Mercedes- Benz », — говорится в пресс-релизе исследователей.

В ходе исследования было опрошено 1892 финских автовладельца, а также проанализированы их типы личности. Идея, которая вдохновила ведущего автора исследования профессора социальной психологии из Хельсинкского университета Яна-Эрика Лённквиста, гласит, что водители, «которые проезжают на красный свет, не уступают дорогу пешеходам и, как правило, едут безрассудно и слишком быстро, чаще управляют немецкими автомобилями». Он знал, что предыдущие исследования показали — водители роскошных автомобилей чаще других игнорируют правила дорожного движения и ездят «неэтично». Но оставалось непонятным, почему они так поступают. Может быть, их развращало богатство?

Лённквист попытался ответить на вопрос: какие люди владеют этими автомобилями? В ходе исследования он выяснил, что это менее отзывчивые, менее добрые и менее внимательные мужчины. При этом он не нашел никакой связи между женской эгоцентричностью и роскошными автомобилями.

«Эти же черты характера также объясняют, почему данные водители нарушают правила дорожного движения чаще других», — объяснил ученый.

Исследование показало, что организованные, амбициозные, респектабельные и эффективные люди тоже нередко выбирают премиальные автомобили, желая создать образ самодостаточности и надежности. Разницу между этими двумя типами водителей, независимо от того, какими машинами они управляют, видна по манере вождения.

Несмотря на процветание общества потребления, автомобиль остается любимой игрушкой.

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