Личный автомобиль с ДВС все так же важен людям, что бы ни говорили скептики, экологи или маркетологи. Это показало исследование немецких аналитиков.

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Индивидуальная мобильность по-прежнему важна для людей — даже если дорогой автомобиль пока не по карману. Этот и другие выводы представлены в новом отчете DAT, компании, которая структурирует и обрабатывает всевозможные автомобильные данные.

Исследование, проведенное в Германии, показало, что автомобиль остается «любимым ребенком»: 80% владельцев новой машины счастливы, когда ее видят, а более 90% наслаждаются вождением и без личного автомобиля чувствуют себя ограниченными в мобильности. 40% опрошенных говорят, что приобрели машину исключительно для удовольствия.

Но если объединить владельцев новых и подержанных автомобилей, картина несколько меняется. В среднем, только один из двух человек счастлив, когда видит свое транспортное средство, и почти 20% держат автомобиль просто для удовольствия. Тем не менее подавляющее большинство (почти 80%) наслаждаются вождением, а 84% опрошенных чувствуют себя ограниченными в мобильности без машины.

Цифры говорят, что ажиотаж вокруг экологичных автомобилей еще не дошел до населения: из 3,6 миллиона новых регистраций в 2019 году только 63 281 были связаны с электромобилями.

«По-видимому, мы реально смотрим на вещи при принятии решений о покупке и не вдохновлены идеей улучшения мира», — комментирует управляющий директор DAT Йенс Ницшманн.

У большинства немцев мало опыта общения с электромобилями. С автомобилями на водородных топливных элементах знакомы вообще единицы, многие о таких даже не слышали.

Однако у потребителей выросло желание тратить деньги на автомобили с более низким уровнем выбросов. 68% покупателей новых и 58% покупателей подержанных автомобилей подтвердили, что они готовы вкладывать больше средств в экономичные, а следовательно — более экологичные автомобили.

Несколько вырос процент тех людей, которые готовы к схеме совместного владения автомобилем. В 2015 году только 9% покупателей новых автомобилей принимали идею «не иметь автомобиль, а делиться им», а в 2019-м таких стало 16%. С 14 до 18% такое желание возросло среди покупателей подержанных автомобилей.

Тест-драйв остается важным фактором для принятия решения: 86% владельцев б/у автомобилей и 78% новых прошли его перед покупкой, и около 15% всех покупателей были бы даже готовы заплатить за тест-драйв перед принятием решения, если это бы требовалось.

Системы помощи благосклонно воспринимаются потребителями: 90% владельцев новых автомобилей и 77% подержанных видят в этом улучшение активной и пассивной безопасности. Столько же респондентов считают, что системы помощи облегчают вождение. Тем не менее 59% владельцев новых автомобилей и 74% владельцев подержанных видят минус в том, что вспомогательные системы увеличивают стоимость ремонта в случае возникновения неисправностей.

45% владельцев новых автомобилей и 30% подержанных приобрели текущий автомобиль у того же дилера, что и предыдущий. 78% покупателей новых автомобилей и 64% покупателей подержанных автомобилей будут покупать машину у того же дилера снова — при условии, что это был официальный дилер. И, наконец, 12% могут обойтись без дилера или продавца, потому что способны сами совершить любую покупку через интернет.

В опросе участвовало более четырех тысяч автовладельцев.

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