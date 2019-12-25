Сосед купил дорогой автомобиль? Стало известно зачем!

Проведенное мини-исследование ответило на вопрос, зачем россияне покупают премиальные машины.

Благодаря онлайн-опросу удалось выяснить, по какой причине люди покупают или стремятся купить премиальный автомобиль. В исследовании приняли участие 6700 клиентов компании Uremont, мужчин и женщин (50/50) в возрасте от 18 до 55 лет, имеющих и пользующихся личным автомобилем.

По результатам опроса аналитики выявили пять основных причин. Так, всего 18,2% россиян покупают премиальный автомобиль, потому что «красиво». При этом подавляющее большинство автолюбителей — 60,6% — готовы потратиться на роскошную машину по практичной причине: из-за повышенного комфорта.

Премиальные автомобили обычно еще и мощные, и скоростные — например, 9,1% опрошенных купили бы такой из-за его способности разгоняться. Статусность при приобретении дорогой иномарки волнует 7,6% россиян.

Назывались и такие причины — «чтобы найти вторую половину» (2%) или «произвести впечатление на коллег» (2,5%).

Таким образом, большинство наших автомобилистов готовы вложиться в автомобиль премиальной марки, в первую очередь, из-за его комфортабельности, а внешний вид — на втором месте.

Популярность модели зависит от уровня ее оснащения. Но если денег не хватает, каким минимумом готовы довольствоваться водители? Это стало темой другого исследования.

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