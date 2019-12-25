Сосед купил дорогой автомобиль? Стало известно зачем!

Часто для составления протокола или просто для проверки документов инспекторы приглашают водителя «на свою территорию» — в патрульный автомобиль. Можете ли вы остаться у себя в машине или это предложение, от которого невозможно отказаться?
Peugeot 3008 I поколения не числится в фаворитах у покупателей авто с пробегом. За последние три месяца историю «француза» через сервис avtocod.ru россияне проверили всего 1 253 раза. Почему Peugeot 3008 оказывается «залежалым товаром» на вторичке, разбираемся в статье.