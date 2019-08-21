«За рулем» прошелся по дизайнерским и моторным лабораториям Infiniti.

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По меркам премиального сегмента бренду Infiniti удивлять нечем. Последние заметные новинки — кроссовер QX50 в новом дизайне и двигатель VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия — датируются 2017 годом.

Вторая по свежести модель, седан Q50 с его инновационным «электронным» рулевым управлением, выпускается с 2013 года. Остальные еще старше: QX60 вышел в 2012‑м, QX80 — в 2010‑м, недавно выведенные из российской гаммы Q70 и QX70 живут с 2011‑го и 2008‑го соответственно. А компактная серия Q/QX30, попавшая к дилерам в 2016 году, оказалась настолько провальной, что японцы от нее отказываются.

Подобный застой часто означает, что скоро компания начнет пулять на рынок новинки одну за другой. Причем, с учетом взятой на обновление паузы, следует ждать машины нового дизайнерского и технологического уровня.

Infiniti Q Inspiration

Художественный вымысел

Косвенным подтверждением готовящихся премьер стали три концепткара, которые японцы показали в течение года: Q Inspiration, QX Inspiration и Qs Inspiration. Работал над ними Карим Хабиб, два года назад покинувший пост шеф-дизайнера BMW. Амбициозному художнику, конечно, интересно рисовать футуристичные образы Infiniti, но куда больше хочется увидеть воплощение фантазий в серийной машине.

Infiniti Qs Inspiration

Infiniti Qs Inspiration

Хабиб подтвердил мне, что премьеры начнутся уже в следующем году. Но без конкретики. Глядя на габариты, предположу, что концепткар Q станет большим седаном или лифтбеком Q70, Qs — это Q50 второй генерации. С Кью-Иксом сложнее. Он идентичен по размерам нынешнему QX50, но тому жить еще лет пять. Скорее всего, эта стилистика в увеличенных формах проявится в следу­ющем QX60.

Сложно ли было перейти от немецкого орднунга к азиатскому стилю? Карим Хабиб лишь улыбнулся. Задача нелегкая и потому для профессионала более интересная. Общая идея такова: создать автомобиль в типично японском стиле, но понятный всему миру.

Философия дизайна

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Какой японский бренд обходится без мудреной философии? В дизайн-центре Infiniti художники изучают традиционное искусство Страны восходящего солнца, чтобы проникнуться им и попытаться интегрировать некоторые элементы и образы в автомобиль. Так, в интерьерах находят воплощение законы национальной стрельбы из лука — кюдо, а также икебаны (или кадо) и каллиграфии — шодо.

Даже цветá фоновой подсветки — и те со вторым дном: «весенний рассвет», «дождливая летняя ночь», «осенние сумерки», «пепел зимнего утра». Но есть подозрение, что пока о таких подходах будут рассказывать журналистам, Мерседесы с их 64 цветами, пусть и «безыдейными», станут расходиться куда лучше.

Двигатели VC-Turbo собирают на заводе в Иокогаме, который запустили аж в 1935 году. За прошлый год 3100 человек собрали 403 тысячи моторов. Примечательно, что при производстве инновационного агрегата уровень автоматизации составляет лишь 30 %. У «восьмерок» для QX80 и «шестерок» для GT-R он практически нулевой, тогда как четырехцилиндровые ДВС на 96% делают роботы.

В новый мир

Бóльшую часть своей карьеры Карим Хабиб сделал в BMW (с 1998 по 2009 годы и с 2011 по 2017‑й), в перерыве успев поработать на Mercedes-Benz. Переход в японскую компанию — повод радикально пересмотреть подход к созданию образа автомобиля.

Карим Хабиб уверяет, что новые технологии окажут серьезное влияние на дизайн машин. Так, традиционные автопропорции уже неактуальны для электромобилей. Их моторы компактнее, карданный вал не нужен, но при этом под полом приходится размещать батарею серьезных размеров.

Второй, более сложный этап начнется с выходом на дороги автопилотируемых машин. Сначала придется по-новому размещать системы пассивной безопасности, чтобы защитить лежащих или сидящих против движения пассажиров. А когда автоматика станет полностью контролировать ситуацию, руки дизайнерам развяжет отказ от ремней и надувных подушек — аварий-то в этом светлом будущем не предполагается!

Так что дизайнерам предстоит решать принципиально новые задачи. Вместе с инженерами, разумеется. Впрочем, с ними, как заверил Карим Хабиб, конфликтов не возникает. И художники, и технари работают в тесном вза­имодействии.

От АЗС к розетке

С переходом на электричество у Infiniti проблем нет, ведь материнский Nissan стал пионером в выпуске сравнительно недорогого электрокара Leaf. Это одна из самых популярных «электричек» в мире: по дорогам колесят свыше 300 тысяч таких машин. Первым экологически чистым Infiniti станет кроссовер. И случится это не ранее 2021 года. Позднее нельзя, иначе японцы рискуют оказаться в неподобающей для премиума роли догоняющих.

Infiniti QХ Inspiration

Infiniti QХ Inspiration

Директор по проектированию силовых агрегатов Шиничи Кига уверен, что ДВС будет жить еще лет тридцать. В инжиниринговом центре Nissan Motor в Ацуги он похвастался последним детищем — двигателем VC-Turbo. Его первую версию с прошлого года устанавливают на Infiniti QX50. Особенность мотора — изменяемая степень сжатия: от 8 для реализации полной мощности до 14 для экономии топлива. Рабочий объем — в пределах от 1970 до 1997 см³.

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Сейчас инновационный мотор существует в двухлитровом варианте и устанавливается только на Infiniti QX50 и неизвестный в России седан Nissan Altima. Мне Кига-сан рассказал, что готовятся модификации другого объема, двигатель проходит адаптацию для работы в составе гибридной силовой установки. Новинки появятся в ближайшие год-полтора. Когда этими моторами наиграется Infiniti, они перейдут на менее престижные Ниссаны. Не исключено, что со временем агрегат начнут устанавливать на Renault и Mitsubishi.

Полагаю, первым носителем инноваций — как в дизайне, так и в моторостроении — станет Infiniti QX60 следующего поколения. Его замена назрела, а вот большому QX80 перед отставкой достанется еще блок обновок.

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Поклонники Infiniti, запасайтесь терпением минимум на полгода. Ближе к весне будет и новый дизайн, и новые силовые установки. Серьезное обновление необходимо: около 5000 проданных за год в России машин — это не круто даже по меркам премиума.

В салоне все должно быть идеально! Рекомендуем обзавестись современными 3D-ковриками, а для содержимого багажника подойдет органайзер SOTRA.

Фото: Infiniti