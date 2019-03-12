Infiniti прекратит выпуск Q30/QX30 и уйдет из Европы

Премиальный бренд компании Nissan так и не сумел закрепиться в Старом Свете.

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Премиальный сегмент — это настоящее поле боя, особенно на европейском рынке: жители Старого Света до сих пор не приемлют здесь никаких других брендов, кроме Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Когда в Ниссане принимали решение о выводе моделей своей премиальной марки на европейский рынок, то ставили план по продаже 50–80 тыс. автомобилей в год. Немного, но для конкуренции с Lexus и заявки об Infiniti как о глобальном бренде было бы достаточно.

Но реальность оказалась отрезвляющей. Несмотря на вывод компактных Q30/Q30X, Infiniti так и не смогла выйти на запланированные объемы продаж. Максимального результата марка достигла в 2016 году, когда в Старом Свете было продано 13 775 автомобилей.

В итоге Nissan объявил о реструктуризации своей деятельности, в рамках которой Infiniti покинет рынок Западной Европы в начале года. Сейчас в компании думают, что делать с сотрудниками, которые останутся без работы, и пытаются подыскать им альтернативные варианты трудоустройства.

Уход с Европы затронет и компактные Q30/Q30X. Их сборку на заводе Nissan в британском Сандерленде прекратят уже в середине 2019 года. Так как модели собирали только тут, то это означает отказ марки от компактов, которые созданы на базе Mercedes-Benz A-класса/GLA.

Основные усилия Infiniti намерена сосредоточить на рынках США (на него приходится 70% объемов продаж марки) и Китая. Российского рынка и Восточной Европы реструктуризация не коснется — марка здесь продолжит розничные продажи своих моделей и дальше.

Infiniti делает ставку на электрификацию модельного ряда. Первым электромобилем марки станет кроссовер, созданный по мотивам концепта QX Inspiration.

Автомобили Infiniti относятся к одним из самых надежных. В рейтинге издания Consumer Reports марка занимает шестое место.

Фото: Infiniti