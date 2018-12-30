Infiniti начнет электрификацию с кроссовера

Японская компания привезет на автосалон в Детройт концепт электрического кроссовера.

Пока в Infiniti опубликовали лишь одно изображение концепта, который получил название QX Inspiration, и поделились довольно скудной информацией.

Представители компании говорят, что концепт продемонстрирует планы Infiniti в области создания «высокомощных электрифицированных автомобилей». Кроме того, QX Inspiration станет первой моделью, на которой Infiniti продемонстрирует новый дизайнерский язык, основанный на технологичности.

В интерьере, собранном вручную, будут использоваться дорогие отделочные материалы и традиционные для Японии ремесленные искусства. Сам же салон будет пропитан «духом японского гостеприимства „Омотенаши“».

Судя по единственному изображению, Infiniti QX Inspiration относится к классу компактных кроссоверов. Для его создания, вероятнее всего, была использована одна из новых платформ, разработанных альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. О мощности силовой установки остается только догадываться. Скорее всего, на кроссовере будут использованы два электродвигателя суммарной мощностью не менее 400 л.с. Запас хода должен превысить 500 км. Естественно, концепт получит системы автономного вождения.

Infiniti QX Inspiration будет представлен 14 января 2019 года на выставке NAIAS в Детройте.

В 2014 году Infiniti показала электрический концепт Q80 Inspirationна автосалоне в Париже. Но в серию он так и не пошел.

Глава Nissan и Infiniti Карлос Гон находится под следствием в Японии по обвинению в финансовых махинациях.

Фото: Infiniti