Суд Японии не продлил срок задержания Карлоса Гона

Токийский окружной суд отклонил просьбу прокуратуры продлить срок предварительного заключения бывшего председателя совета директоров автомобильной компании Nissan и главы ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона. Возможно, скоро его выпустят под залог.

Карлоса Гона арестовали 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал далеко не все свои доходы. Токийский окружной суд заявил, что прокуратура подала заявку на продление срока его содержания под стражей 20 декабря, но она была «отклонена». Решение суда для многих оказалось таким же неожиданным, как и его внезапный арест. Скорее всего, адвокаты Гона потребуют его освобождения под залог, а прокуроры обжалуют решение суда, сообщает информационное агентство Jiji Press.

10 декабря прокуратура официально обвинила его в финансовом преступлении: якобы он «недооценил» свой доход примерно на 5 млрд иен (44 млн долларов) в период между 2010 и 2015 годами. В дополнение к официальному обвинению в финансовых проступках Гона подозревают в использовании средств Ниссана для покупки ряда роскошных домов по всему миру.

64-летнего Карлоса Гона содержат в одиночной камере размером около пяти квадратных метров в центре предварительного заключения, расположенном в северной части Токио, пишет france24.com. Представителям посольства Франции Гон рассказал, что обращаются с ним хорошо, но пожаловался на простуду и невкусную пищу на основе риса. Тем не менее источники в Renault сообщают, что он находится в боевом настроении и отметает все выдвинутые против него обвинения.

В дополнение к обвинениям, выдвинутым против Гона и его правой руки Грега Келли, прокуроры также предъявили обвинения самой компании Nissan, которая предоставила официальные документы, занижающие доходы.

Renault владеет 43% Nissan. Благодаря грамотному управлению японская компания вышла из кризиса и стала прибыльной, что привело к расколу в альянсе, который создал Гон. Ранее СМИ писали, что незадолго до своего ареста в Токио он планировал уволить президента Ниссана Хирото Сайкаву.

В конце ноября глава МИД Ливана Джебран Басиль вызвал посла Японии в Бейруте Матахеро Ямаготчи для дачи объяснений в связи с арестом Карлоса Гона, ливанца по происхождению. Известно также, что он гражданин сразу трех государств: Франции, Ливана и Бразилии.

Известно также, что он гражданин сразу трех государств: Франции, Ливана и Бразилии. После ареста японский автомобильный концерн Nissan освободил Гона от должности председателя совета директоров.

Через некоторое время компания Mitsubishi также уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.

Фото: imago/IP3press