«За рулем» продолжает рассказ и показ со стендов Международного автосалона в Шанхае. Не переключайтесь!

Начало онлайн-трансляции из Шанхая смотрите тут.

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18:33 Porsche Cayenne Coupe: ну куда же без него!

Кирилл Милешкин

После выхода Audi Q8 стало чуть ли не правилом хорошего тона поругать «кольца» за медлительность. А ведь в рамках империи Volkswagen на тот момент был еще один бренд, до последнего игнорировавший моду на кросс-купе! Porsche Cayenne Coupe вышел через год после Audi Q8, через четыре года после Мерседеса GLE Coupe, через двенадцать лет после BMW X6 и через семнадцать — после Infiniti FX.

Porsche Cayenne Coupe

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В профиль новичок напоминает о Porsche 911. Расширенная корма и переехавший на задний бампер номер только усиливают сходство. Изящества и легкости в силуэте длиной без малого пять метров не слишком много, но частично спасают сильно наклоненная пятая дверь и заниженная на 20 мм крыша. Техническая начинка — как у обычного Кайена.

Чтобы на сидящих сзади не давил потолок, сиденье установили на 30 мм ниже и включили в базовую комплектацию панорамную крышу площадью больше двух квадратных метров. От нее можно отказаться в пользу карбонового верха с яркой выштамповкой, которая отсылает нас к экстремальным версиям Porsche 911 GT3.

Российские цены на Cayenne Coupe уже известны: от 5,9 млн рублей за 340 л.с., от 11 млн — за 550 л.с. Кросс-купе дороже обычного Кайена на 750–900 тысяч.

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18:05 Infiniti Qs Inspiration: спортседан на электротяге

Кирилл Милешкин

Мы уже стали подзабывать, что концепткары бывают чем-то иным, кроме кроссоверов. Спасибо Infiniti, что напомнили! Прототип Qs Inspiration сделан не просто так, он предвосхищает выход спортивного седана с электрифицированной силовой установкой. Последнее может означать как чистый электромобиль, так и гибрид.

Infiniti Qs Inspiration

Впрочем, без кроссоверных ноток в автомобиле не обошлось. Он полноприводный, и пресс-релиз говорит о «высокой посадке» в духе вседорожников. Сесть в концепт, конечно, не разрешили, но со стороны в слова о какой-то необычной геометрии посадки верится слабо: седан как седан.

Как и в случае с предыдущим концептом QX Inspiration, автором Infiniti Qs выступил Карим Хабиб, перешедший из BMW к японцам два года назад. Перед ним стоит задача сформировать перспективный дизайн бренда. Над этим работают сейчас все ведущие марки, ведь не за горами переход на электротягу, а особенности этой силовой установки диктуют иные пропорции и компоновку машин.

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WEY-Х — не хуже Теслы!

Максим Сачков

Концепт WEY-Х — первый электрический кроссовер китайской марки WEY (премиальный бренд компании Great Wall).

Технические характеристики — не хуже, чем у Теслы. Электромобиль способен проехать на одной зарядке более 700 км, до сотни разгоняется за 4,3 секунды и развивает максималку за 200 км/ч.

WEY-Х

Кроме того, он буквально напичкан системами и устройствами, которые станут серийными для автомобилей WEY в ближайшие несколько лет. Умным головным светом уже никого не удивишь, а вот в то, что скоро на носу и корме машины появятся дисплеи, через которые машина будет общаться с окружающим миром, верится с трудом.

Чтобы интегрировать смартфон в автомобиль, достаточно просто положить его на выделенное место на подлокотник двери. В спинки передних сидений встроены дисплеи — они транслируют пассажирам второго ряда информационно-развлекательный контент, а также служат панелью управления системами комфорта.

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17:28 Lexus LM — интрига раскрыта!

Кирилл Милешкин

Круче всех перед открытием Шанхайского автосалона заинтриговал Lexus. Премиальное подразделение Тойоты анонсировало минивэн, которого у него сроду не было. Хотя, если отбросить необычность самого типа кузова, то никакой сенсации не ожидалось. Было очевидно, что в Lexus переделают роскошный Alphard.

Lexus LM

Была и подсказка. Lexus заранее запатентовал новые индексы LM 350 и LM 300h. Как известно, обозначения седанов у бренда заканчиваются на S, кроссоверов и внедорожников — на Х. Значит, что-то новенькое. А цифровая часть четко соответствовала силовым агрегатам Альфарда: атмосферник 3.5 V6 и гибридная установка на базе мотора 2.5.

Lexus LM щеголяет исполинской решеткой радиатора, с орнаментом которой перекликаются литые колеса, и оптикой в стиле внедорожника LX. Салон выставочного экземпляра рассчитан на четверых. Два задних VIP-седока отделены от передней части салона глухой перегородкой с большим ЖК-дисплеем и восседают в роскошных креслах с массажем и массой регулировок. Будет и «семейная» модификация на шесть-семь человек.

В России Toyota Alphard стоит от 4,8 млн рублей. Если Lexus LM у нас и появится, потенциальным покупателям стоит приготовить как минимум на миллион больше. Но, скорее всего, его не увидят за пределами Азии.

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17:18 Volkswagen Teramont X — типа купе

Кирилл Милешкин

Показав в прошлом году концепт Atlas Cross Sport, фольксвагеновцы и не скрывали, что это премьера с прицелом на серийное производство. И вот он, финальный вариант — Volkswagen Teramont X (напомним, что Atlas в России и Китае продается под именем Teramont).

Колесную базу «резать» не стали, а вот за счет измененной кормы «икс» оказался на 131 мм короче и на 50 мм ниже исходника. Мест в салоне осталось только пять: багажник на третий ряд сидений уже не рассчитан. От полноразмерного Терамонта «типа-купе» отличается также передним бампером и нюансами приборной панели. Но в целом — одна и та же машина.

У нас Teramont доступен с «турбочетверкой» 2.0 и атмосферным мотором 3.6 VR6. В Поднебесной у него иной набор агрегатов. Двигатель 2.0 TSI предлагается в вариантах отдачи 180 и 220 л.с. А еще есть экзотический мотор V6 объемом 2,5 литра (маловато для шести цилиндров по нынешним временам) с турбиной, который выдает 299 л.с. Привод — передний или полный, коробка — робот DSG.

Позже купеобразный кроссовер появится в США и, надеемся, в России.