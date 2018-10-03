Renault привезла в Европу свой самый дешевый кроссовер. Но не все так просто

В Индии и в некоторых других развивающихся странах присутствует субкомпактный кроссовер Renault Kwid. Машину привезли и в Европу, но пока в статусе концепта.

Renault K-EZ и Карлос Гон — президент и генеральный директор компании Renault

В следующем году начнется производство нового электрического кроссовера Renault, созданного на базе бюджетной модели Kwid, которую делали для индийского авторынка. Сегодня этот автомобиль был показан на автосалоне в Париже под именем K-EZ (Kwid Zero Emission). Запас хода этого электрокроссовера будет составлять не более 250 км.

Презентация Renault K-EZ

Рецепт недорогого автомобиля оказался прост: надо взять бюджетный кроссовер и выкинуть из него двигатель, коробку передач, а также всякие мелочи типа бензобака и глушителя. Затем оснастить автомобиль электродвигателями и недорогими аккумуляторами, которые можно заряжать от обычной бытовой электросети.

Renault K-EZ

При этом Renault K-EZ не является абсолютной пустышкой. Например, выставочный образец оснащен камерой заднего вида, парктрониками и медиасистемой с возможностью подключения смартфонов. Оснастить так же можно будет и серийный электрокроссовер K-EZ либо купить его в недорогой базовой комплектации.

Renault K-EZ

Так как китайский рынок электромобилей является крупнейшим и самым быстрорастущим, продажи Renault K-EZ начнутся оттуда. Собираться кроссовер будет на совместном предприятии компаний Dongfeng Motor Group и Nissan.

Renault K-EZ

Не исключено, что Renault K-EZ появится и в России, где лояльность к электромобилям тоже растет.

В Париже компания Renault представила также робомобиль Renault EZ-Ultimo — роскошный беспилотник.

Также компания анонсировала новый двигатель для кроссовера Duster.

Фото: Renault