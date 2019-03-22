Немецкая компания рассекретила купеобразную версию своего флагманского кроссовера.

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Лихорадка купеобразных кроссоверов, кажется, захватила всех автопроизводителей, за исключением, пожалуй, только российских Лады и УАЗа. Началось все в премиум-сегменте с BMW X6, затем, как грибы после дождя, начали появляться массовые модели.

Все объясняется растущей популярностью такого типа кузова, особенно на китайском рынке, который хоть и переживает не лучшие времена, но продажи кроссоверов там только растут. Да и в Северной Америке купеобразные кроссоверы приняли тепло.

В Porsche, естественно не могли пройти мимо модных тенденций и превратили в купе-кроссовер Cayenne последнего поколения. Еще совсем недавно машина мелькала на кадрах шпионских фотосессий в камуфляже. В Porsche решили не откладывать в долгий ящик козырь и представили машину сейчас, а не в конце года.

Собственно вплоть до средней стойки Porsche Cayenne Coupe практически ничем не отличается от обычного Cayenne. А вот дальше линия крыши плавно ниспадает к задней части, делая машину похожей скорее на лифтбэк, чем на купе. Кромка крыши снизилась всего на 20 мм, но это сделало передние стойки и лобовое стекло более пологими. Крыша в базой версии оснащается панорамным люком, а за доплату предлагается ее вариант из углеволокна. Также у машины оригинальные задние двери и крылья, которые делают купе-кроссовер на 18 мм шире обычного Cayenne. Из других отличий: иные задние фонари и место для крепления номера в заднем бампере, а не на двери. Сзади в салоне теперь могут разместиться только два пассажира. Впрочем, в Porsche готовы предложить и обычное заднее сиденье от Cayenne, причем не требуя за это доплаты. Но троим сзади будет тесновато: из-за особенностей форм, крыша у купе-кроссовера находится на 300 мм ниже, чем у просто Cayenne. Объем багажного отделения составляет 625 литров (600 для версии Turbo).

«Купе объединяет в себе все технические особенности современного Cayenne, но за счет более динамичного дизайна и новых технических деталей он позиционируется как еще более прогрессивный, атлетичный и эмоциональный», — заявил председатель правления Porsche Оливер Блуме.

У Porsche Cayenne активная аэродинамика: машина может оснащаться адаптивным спойлером, который является частью систему Porsche Active Aerodynamics (PAA). На скорости в 90 км/ч он выдвигается на 135 мм и увеличивает прижимную силу задних колес.

Porsche Cayenne Coupe получил спортпакет. Помимо уже упомянутой крыши из углеволокна в него входят облегченные 22-дюймовые легосплавные колеса GT Design, спортивная выхлопная система, тканевая обивка центральной части сидений и декоративные элементы из карбона и алькантры в интерьере.

По крайней мере на первом этапе Porsche Cayenne Coupe будет доступен всего с двумя двигателями. Первый — 3-литровый турбомотор мощностью 340 л.с. обеспечивает разгон до «сотни» за 6 секунд и максимальную скорость в 243 км/ч. Второй, для версии Turbo, это 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом (550 л.с.). Чтобы с места разогнаться до 100 км/ч этой версии требуется всего 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 286 км/ч.

На российском рынке машина будет представлена в довольно богатой базовой комплектации, в состав которой входят адаптивный усилитель рулевого управления Power Steering Plus, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, парктроники и камера заднего вида, адапативная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono.

Цены на Porsche Cayenne Coupe начинаются с отметки в 5 877 000 рублей, версия Turbo обойдется минимум в 11 013 000 руб. Дилеры уже начали прием заказов, но первые машины клиенты получат в конце мая.

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Фото: Porsche

Видео: Youtube