Volkswagen готовит новый крутой кроссовер

Немецкая компания тестирует предсерийные образцы купе-кроссовера на базе большого Терамонта.

В марте этого года на мотор-шоу в Нью-Йорке Volkswagen показал яркий концепт Atlas Cross Sport: укороченную пятиместную версию большого кроссовера Atlas, который продается и в России, но под именем Teramont.

Мало кто сомневался, что концепт превратится в серийную версию: практически все автопроизводители кинулись делать купе-кроссоверы, занимая новую нишу, продажи в которой постоянно растут.

Сейчас Volkswagen тестирует серийный вариант Atlas Cross Sport, причем фотошпионы поймали машину на дорогах в Китае (здесь большой Atlas так же, как и у нас, продается под именем Teramont).

Серийный вариант отличается от концепта деталями: у него иные бамперы, фары и задние фонари унифицированы с обычным Atlas/Teramont. Но машина сохранила свои основные отличительные особенности: раздутые колесные арки, маленькие «багажные» окошки и широкие задние стойки.

Технические детали и даже размеры купе-кроссовера пока неизвестны. Концепт был оснащен гибридной силовой установкой, объединяющей 3,6-литровый V6 (280 л.с.) и два электромотора (54 и 116 л.с. спереди и сзади соответственно). Ее суммарная мощность составляла 360 л.с. Но серийный вариант Volkswagen Atlas Cross Coupe наверняка получит обычные бензиновые и дизельные двигатели.

С учетом того, что концепт был показан в Северной Америке и получил хорошие отклики публики, кросс-версия Atlas/Teramont должна стать глобальной моделью. Так что машина наверняка появится и на российском рынке.

А вот кросс-купе Skoda Kodiaq GT уже стало серийным, но продаваться будет только в Китае.

В октябре Volkswagen показал в Бразилии концепт пикапа на базе кроссовера VW Tiguan. Его серийная версия станет глобальной и будет продаваться по всему миру.

Фото: Volkswagen