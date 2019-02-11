Муж королевы Великобритании решил отказаться от своих прав

Принц Филипп сдал свое водительское удостоверение после недавнего ДТП, в котором автомобиль аристократа перевернулся.

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Принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы, добровольно отказался от водительских прав и больше никогда не сядет за руль. Это решение было принято 97-летним принцем Филиппом после того, как он попал в аварию возле поместья королевской семьи в Сандрингеме. Напомним, что в результате аварии автомобиль принца завалился набок, а две женщины, ехавшие в Kia, получили легкие ранения.

« Г ерцог Эдинбургский принял решение добровольно отказаться от своих водительских прав», — говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Полиция Норфолка по-прежнему расследует обстоятельства аварии, передав материалы дела в Королевскую прокуратуру. Следует отметить, что герцог признал свою вину, в результате чего и решил отказаться от водительских прав, прибегнув к услугам личного водителя.

Королева Великобритании Елизавета и ее муж принц Филипп

Стало известно и то, что принц Филипп принес другим участникам аварии письменные извинения. В частности, Эмме Фэйрвезер, получившей перелом запястья, он написал, что «глубоко сожалеет» о случившемся и желает ей «скорейшего выздоровления».

На прошлой неделе в Подмосковье были задержаны работники ГИБДД, торговавшие водительскими правами.

А в Екатеринбурге был обнаружен водитель автобуса, ранее лишенный прав и работавший по поддельным документам.

Фото: PA Images/TASS