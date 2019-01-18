Муж королевы Великобритании перевернулся на машине

В результате ДТП автомобиль, которым управлял герцог Эдинбургский, являющийся супругом королевы Великобритании, перевернулся.

Супруг королевы Великобритании попал в аварию в Сандрингемском районе графства Норфолк, на трассе А149, недалеко от имения своей супруги. Об этом журналистам сообщили в Букингемском дворце.

Внедорожник от удара перевернулся на правый бок, пишет BBC. 97-летний герцог в ДТП не пострадал, чего нельзя сказать о пассажирах автомобиля Kia, с которым столкнулся Range Rover герцога. Женщина, управлявшая Kia, получила порезы, а пассажирка повредила руку. Женщины были госпитализированы в больницу королевы Елизаветы в Кингс-Линн, где им оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Очевидцы аварии, которые помогли герцогу выбраться из лежащего на боку внедорожника, рассказали, что он не терял сознания, но был напуган произошедшим. Супруг королевы был доставлен в имение Сандрингем, где его осмотрел врач.

Как заявили в полиции, оба водителя в момент аварии были трезвыми.

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Фото: PA Images/TASS