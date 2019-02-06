Задержана банда гаишников, торговавших водительскими правами

В Подмосковье сегодня были задержаны инспекторы ГИБДД, которых обвиняют в продаже водительских удостоверений.

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Работниками Главного управления собственной безопасности МВД России были задержаны трое сотрудников ГИБДД «Балашихинское», которых подозревают в злоупотреблениях во время приема экзаменов на водительские права. Речь идет о взятках за подтасовку результатов экзамена.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России по подозрению в злоупотреблениях, допущенных при приеме экзаменов на получение права управления транспортными средствами, задержаны трое сотрудников ГИБДД МУ МВД России „Балашихинское“, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемым во взяточничестве полицейским грозит не только увольнение из рядов МВД, но и уголовное преследование по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Наказание понесут и руководители провинившихся сотрудников. Пока же ГУСБ МВД ведет расследование.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники, в случае установления их вины, будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — объяснила Татьяна Петрова.

Интересно, что одним из получивших таким образом водительские права был таксист, который прошлым летом вылетел на тротуар на ул. Ильинка, где сбил нескольких пешеходов. С места ДТП он попытался скрыться, но был задержан и приговорен к полутора годам принудительных работ.

Напомним, что минимальным наказанием за взяточничество Уголовным кодексом РФ предусмотрены исправительные работы сроком от года и крупный штраф. Приговор по данной статье зависит от суммы взятки, размер которой в данный момент выясняется.

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