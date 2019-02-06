ГИБДД купит спорткары и пикапы. И будет ставить шипы под колеса автомобилей

По словам главы московской Госавтоинспекции, они необходимы для патрулирования скоростных магистралей и контроля трафика.

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Глава ГИБДД по Москве Виктор Коваленко говорит о том, что динамические характеристики автомобилей ДПС сегодня не позволяют успешно ловить стритрейсеров, поэтому сейчас ведомство изучает автомобили с мощными двигателями. А вот пикапы нужны, чтобы инспектору было проще увидеть сломавшуюся машину в потоке, а также для организации движения: в пикапе проще перевозить конусы, с помощью которых можно «рассекать» транспортные потоки.

Также на пикапах будут установлены импульсные стрелки, указывающие водителям на необходимость объезда препятствия, и лебедки для буксировки сотрудниками ГИБДД сломавшихся автомобилей или помощи буксующей на гололеде фуре.

«Да, сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями. То есть теми, которые сотрудники ГИБДД смогли бы использовать на скоростных магистралях, чтобы служба могла противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах. Нам необходимы машины с очень хорошими динамическими характеристиками», — заявил Коваленко на завтраке в «Российской газете».

Также Виктор Коваленко рассказал об испытаниях новых спецсредств для остановки автомобилей. Сегодня на вооружении ГИБДД есть ленты с шипами, которые называются «Диана» и «Еж». Также в ведомстве рассматривают возможность закупки новой шипованной ленты, получившей название «Барракуда». Это небольшой отрезок ленты, которую можно выложить на проезжую часть или установить перед колесом во время проверки автомобиля и водителя. Устройство работает по принципу «ванька-встанька», то есть всегда поворачивается шипами вверх. Коваленко говорит, что это импортная разработка, и он надеется, что производство аналога сумеют наладить отечественные компании.

Пока же Москва постепенно заменяет инспекторов ГИБДД камерами. Правда, иногда они принимают трактор за мотоцикл.

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