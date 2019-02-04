Камеры фиксации снова «глючат»: они считают автомобиль мотоциклом

Сразу несколько случаев ошибочного оформления постановлений о нарушении ПДД зафиксировано в Москве.

Камеры, которые контролирует столичные структуры, снова начали выписывать штрафы за нарушения правил дорожного движения с ошибками.

Несмотря на то, что зима не самое подходящее время для поездок на мотоцикле, несколько владельцев двухколесных транспортных средств получили постановления о штрафах за различные нарушения ПДД.

Первый случай произошел на Берсеневской набережной, где камера сфотографировала припарковавшийся на платной парковке… трактор. Его номера действительно схожи по форме с мотоциклетными, но имеют другие размеры. В ГИБДД и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), кажется, подмахивают постановления о штрафах, даже не пытаясь взглянуть на фотографии. Иначе ничем не объяснить выписанный штраф владельцу мотоцикла за парковку трактора коммунальщиков. Вероятнее всего, сотрудник АМПП, оформлявший постановление, даже не утруждался сопоставлением фото (несмотря на то, что они качественные и цветные), а просто вбил в базу госномер и оформил штраф на владельца мотоцикла с таким же номером. И это при том, что в Москве мотоциклистам даны преференции: они не платят за стоянку в зоне платных парковок.

Ситуация анекдотичная: мало того, что мотоциклы в Москве можно парковать бесплатно, так и на фото отлично видно, что припаркован трактор

Второй случай произошел на Киевском шоссе: там комплекс фиксации нарушений ПДД «поймал» армейский УАЗ Хантер с военными номерами черного цвета. Вояки решили объехать пробку по обочине. Но, несмотря на то, что формат военных (черного цвета ) номеров и мотоциклетных различается, постановление о штрафе получил владелец мотоцикла Harley-Davidson.

С легкой руки камеры и инспектора, подписавшего постановление, УАЗ Хантер превратился в мотоцикл Harley-Davidson

Оба постановления, конечно же, будут оспорены, но их владельцам еще предстоит доказать, что на фото не их транспортные средства.

АМПП, впрочем, обещает, что по крайней мере владельцу мотоцикла не придется долго мучиться с доказательствами своей невиновности, но автоматом постановление не отменить, надо обращаться с заявлением:

— Штраф за неоплату парковки был вынесен владельцу мотоцикла по ошибке. Регистрация строительной техники осуществляется Гостехнадзором, но формат государственных регистрационных знаков (ГРЗ), выдаваемых им при регистрации, схож с форматом ГРЗ мотоциклов и прицепов, регистрируемых в ГИБДД. При получении данных о собственнике не учтен тип зафиксированного транспортного средства и данные о владельце ГРЗ по умолчанию получены из ГИБДД. Штраф за неоплату парковки будет отменен при подаче жалобы на постановление. Мы приносим мотоциклисту свои извинения. Напомним, что парковка мотоциклов и электрокаров в Москве — бесплатна.​

С самыми анекдотичными случаями ошибок камер можно ознакомиться в этой подборке «За рулем».

Камеры все же начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО: страховщики назвали новую дату.

Фото: АГН «Москва», Facebook