Минэкономики рулит: там против реформы экзаменов на права

Многострадальный проект реформирования системы экзаменов на водительские права придется вновь дорабатывать.

На этот раз отрицательный отзыв на проект, подготовленный ГИБДД, попал под огонь Минэкономики, которому так же, как и автошколам, не понравилась идея объединения двух практических экзаменов («площадка» и «город»).

В ведомстве считают, что объединение практических экзаменов приведет к значительному увеличению времени его приема. В качестве аргумента приводятся данные за 2017 год, когда на каждого кандидата пришлось в среднем 5,6 попытки сдачи экзаменов. В Минэкономике говорят о том, что в случае объединения экзаменов неудачникам придется заново проходить объединенный экзамен, следовательно возрастет нагрузка на инспекторов, а общее количество пересдающих увеличится.

Заступились в Минэкономики и за автошколы, напомнив, что в 2016 году требования к ним были серьезно ужесточены, а в случае принятия новых правил учебные заведения понесут убытки, так как недополучат выручку от использования площадок и автодромов, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с отзывом. Для государственных автошкол затраты на текущее содержание площадок обернутся «убытками бюджетной системы», — говорится в отзыве.

Кроме того, в ведомстве считают, что ряд упражнений в городских условиях выполнять затруднительно. Например, при сдаче на «грузовые» категории, для которых требуется площадка длиной не менее 70 метров. Это может привести к субъективной оценке экзаменатора, так как требования к выполнению упражнений не будут строго регламентированы.

По данным издания, в ГИБДД неприятно удивились такой позиции, но пока официально свою реакцию на отзыв Минэкономики не комментируют. МВД планирует составить таблицу разногласий и направить ее в правительство.

Фото: depositphotos.com

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