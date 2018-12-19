ГИБДД хочет вернуть полный контроль над автошколами

Сегодня автошколы контролируют дорожная полиция и Минобрнауки.

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил полностью подчинить МВД учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей, это решило бы многие проблемы.

«Есть предложение полностью вернуть ГИБДД контроль над автошколами. Это позволит покончить с теми автошколами, которые не имеют ни базы, ни площадок, ни автомобилей, а планируют заниматься подготовкой водителей. Думаю, добросовестные руководители школ нам даже будут оказывать содействие в этом вопросе», — передает ТАСС слова Черников на Конгрессе автошкол РФ.

Фото: depositphotos.com

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