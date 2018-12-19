ГИБДД хочет вернуть полный контроль над автошколами

Лада Веста: коррозия, проблемы с электрикой, вода в салоне — но есть решение!

У каждого автомобиля есть свои особенности технического обслуживания и ремонта. Если знать о них, можно избежать многих проблем с машиной в будущем. К примеру, вовремя прочистив дренажное отверстие на Ладе Весте, вы избежите потопа в салоне. Показываем, как это сделать.