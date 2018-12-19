ГИБДД хочет вернуть полный контроль над автошколами

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил полностью подчинить МВД учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей, это решило бы многие проблемы.
«Есть предложение полностью вернуть ГИБДД контроль над автошколами. Это позволит покончить с теми автошколами, которые не имеют ни базы, ни площадок, ни автомобилей, а планируют заниматься подготовкой водителей. Думаю, добросовестные руководители школ нам даже будут оказывать содействие в этом вопросе», — передает ТАСС слова Черников на Конгрессе автошкол РФ.
- Автошколы обязали заносить документы об окончании водительских курсов в федеральный реестр Рособрнадзора.
- После реформы экзамена «город» дополнят заданиями, которые сейчас проверяются на закрытых площадках.
Фото: depositphotos.com
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