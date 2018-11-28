Экзамены на права: «площадка» и «город» объединяются. Автошколы против

Проект реформы обучения в автошколах подготовила ГИБДД, для того чтобы уделить больше внимания практическому вождению.

Проект изменения экзамена на водительские права, которое предполагает объединение «площадки» и «города», планируется внести в правительство в январе 2019 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ведомстве. Объединение экзаменов позволит уменьшить «затраты рабочего времени сотрудников экзаменационных подразделений и сэкономить время граждан. В МВД отмечают, что действуют по примеру большинства европейских стран, где практический экзамен по вождению проводится только в городских условиях. При этом новый общий экзамен на права станет более строгим. В настоящее время документ проходит экспертизу.

В автошколах по-разному оценивают грядущие нововведения. В «Союзе автошкол» считают, что принципиальной роли объединение экзамена не играет. Сейчас курсант сдает «площадку» и на внутреннем экзамене в автошколе, и при сдаче экзамена на права уже в ГИБДД. То есть, по сути, экзамен дублируется. Объединение будет означать, что после внутреннего экзамена претендент на водительские права придет в ГИБДД и выполнит разные упражнения уже в городских условиях. Поэтому автошколы будут заинтересованы, чтобы курсант был настолько подготовлен, чтобы при сдаче экзамена в ГИБДД мог продемонстрировать и навыки маневрирования.

В Межрегиональной ассоциации автошкол с этим не согласны и считают, что объединение приведет к упрощению проверки умений и навыков кандидата в водители, что не очень хорошо. Согласно имеющейся в этой ассоциации информации, в проекте стали необязательными трогание на подъеме и спуске, разворот на перекрестке и вне перекрестка для всех категорий с прицепами, обгон и опережение, проезд регулируемого перекрестка. Здесь отмечают, что при включении элементов экзаменов на площадке в экзамен в городе, не всегда есть возможность продемонстрировать все навыки. Например, если на отрезке, где сдается экзамен, есть горка, водитель покажет свое умение трогаться в горку, если ее нет — так никто и не узнает, умеет ли он это делать.

Кроме того, с 1 января курсы подготовки водителей в автошколах могут подорожать на 10% в связи с ростом цен на топливо и услуги ЖКХ.

А еще появился новый стандарт — «мастер производственного обучения вождению транспортных средств». То есть инструктор по вождению теперь должен соответствовать ряду критериев, и просто так с улицы на такую работу не возьмут.



Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС