Обучение в автошколах подорожает

С 1 января курсы подготовки водителей в автошколах страны могут стать дороже в среднем на 10%.

Количество учеников в автошколах, согласно статистике ГИБДД, сократилось на треть с 2016 года

Рост стоимости обучения в автошколах с января 2019 года эксперты связывают с ростом цен на топливо, который, судя по всему, сдержать не удастся, и подорожанием услуги ЖКХ. Вряд ли подорожание будет отражено в прайс-литрах. Скорее всего, отдельной графой пойдет оплата топлива, необходимого для практических занятий.

Стоимость бензина увеличивалась на протяжении всего года, но даже летний скачок цен не изменил стоимость обучения в автошколах, рассказала «Известиям» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. По данным Росстата, за год цена одного литра бензина АИ-92 выросла на 11,5% и в октябре составила 41 рубль 60 копеек. Это большинство автошкол списали на убытки, но с января, в связи с повышением НДС, услуги ЖКХ станут дороже примерно на 4%, увеличится и стоимость электроэнергии. Подсчитав новую нагрузку, специалисты делают вывод, что обучение в автошколах станет дороже на 10%. В частности, об этом заявляет член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

Надо отметить, что большинство автошкол пользуются скидками на топливо, как корпоративные клиенты, но в последнее время нефтяные компании стали отменять подобные скидки, чтобы компенсировать потери, вызванные подписанием соглашения с Правительством России о том, что до конца марта 2019 года стоимость топлива расти не будет. То есть для автошкол бензин продолжает дорожать.

Кандидатов в водители предлагают экзаменовать только в реальных городских условиях. Хватит ли для подготовки отведенных программой 56 часов практических занятий?

Еще одно нововведение — ужесточение требований к инструкторам автошкол. Это произошло вместе с появлением нового профессионального стандарта.

Фото: АГН «Москва»