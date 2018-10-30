К инструкторам по вождению ужесточили требования

Появился новый профессиональный стандарт — «мастер производственного обучения вождению транспортных средств», то есть инструктор по вождению.

Над законами работали специалисты МАДИ, Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) и других организаций

Вступил в силу приказ Министерства труда РФ № 603н, в котором появляется определение профессии инструктора по вождению — «мастер производственного обучения вождению транспортных средств», и где прописаны требования к работающим по ней людям.

Отныне все инструкторы должны иметь водительский стаж не менее трех лет. При этом, что звучит несколько странно, в течение пяти лет до устройства на работу будущий инструктор не должен быть лишен водительских прав. Начиная с вступления в силу приказа начинается проверка не только принимаемых на работу инструкторов, но и уже обучающих, чем займутся служащие Рособрнадзора и ГИБДД.

До недавнего времени инструктором по вождению мог быть любой водитель с правами той же категории, на которую он обучает людей, и при наличии документа, дающего право на обучение. Последним могло считаться даже свидетельство о прохождении любых дополнительных курсов, касающихся вождения — настолько размытыми были определения.

Теперь работа инструктором по вождению гарантирует, что перед вами человек минимум со средним специальным образованием, знающий устройство автомобиля и понимающий разницу между учащимися разных возрастов. Он имеет водительские права минимум три года и в течение пяти лет не совершал злостных нарушений ПДД, за которые предусмотрено наказание в виде лишения прав.

Введение более строгих требований к инструкторам по вождению — часть реформы подготовки водителей. Реформируются также экзамены на водительские права, против чего выступают автошколы.

Изменить статистику аварийности на российских дорогах стараются и в ГИБДД, предлагая целый пакет мер.

Фото: depositphotos.com