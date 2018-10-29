К 2030 году стоит задача добиться нулевой смертности. Кто верит, что так и будет?

Полезная мечта

«Хоть человеческая жизнь дороже всего на свете, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь», — фраза, написанная Антуаном де Сент-Экзюпери более ста лет назад, идеально характеризует нашу суровую реальность на дорогах. Однако с таким отношением и положением дел власти страны решили бороться.

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Владимир Путин поручил правительству к 2024 году достичь снижения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения. К 2030 году планируется и вовсе опустить уровень смертности до нулевого.

Как добиться таких показателей? Запретить людям садиться за руль? Отменить общественный транспорт? Или к 2030 году всех пересадить на беспилотники в принудительном порядке? Ответы на эти вопросы искали руководители региональных подразделений Госавтоинспекции на прошлой неделе на всероссийском семинаре-совещании в Сочи, где были определены основные векторы деятельности ведомства на ближайшую перспективу.

Шаг первый. Разделить потоки. Нужно признать, считают в ГИБДД, что ответственность за жизни людей лежит не только на них самих (рискнувших сесть за руль или перейти дорогу), но и на архитекторах транспортной инфраструктуры. Поэтому должно происходить не просто качественное асфальтирование дорожного полотна, а создание безопасных условий движения. Прежде всего — инфраструктуры, позволяющей предупредить ошибки водителя, а в случае их совершения — минимизировать негативные последствия. В частности, по экспертным оценкам, при разделении потоков встречного направления количество ДТП сокращается на 20%.

Шаг второй. Отделить пешеходов. Автомобилей становится все больше, трассы все лучше, водители все реже задумываются о скорости. А пешеход как ходил 5 км/ч, так и будет ходить. И несмотря на то, что камер для ограничения скоростного режима, которые бьют по кошелькам лихачей, сейчас достаточно, люди продолжают гибнуть под колесами. Поэтому дороги должны проектироваться так, чтобы сделать контакты между участниками движения физически невозможным. То есть надо разделить транспортные потоки, построив надземные и подземные пешеходные туннели. Там же, где есть вероятность попадания пешехода на проезжую часть, необходимо установить ограждения и светофоры.

Шаг третий. Воспитывать детей. Начинать нужно с детей, иначе к нулевой смертности не прийти. Только в прошлом году в ДТП погибло больше 700 детей. «Прививать навыки безопасного участия в дорожном движении необходимо с детства. Для этого должны быть созданы условия, — разработаны программы, обучены педагоги, организована внеклассная работа, в том числе в отрядах юных инспекторов движения и детско-юношеских автошколах», — подчеркивает руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников. Конечно, результат этих усилий будет виден не сразу, но зато в ближайшем будущем мы получим поколение граждан, четко осознающих степень опасности дороги.

Шаг четвертый. Вернуть техосмотр в ГИБДД. Сегодня более тысячи смертей в год происходит из-за технической неисправности транспортного средства, так как подвижной состав, который имеется в распоряжении перевозчиков, зачастую не соответствует требованиям безопасности. В ГИБДД уверены: чтобы предоставлять услуги безопасно и качественно, перевозчикам необходимо проходить технический осмотр два раза в год под контролем сотрудников Госавтоинспекции. Для этого потребуется вернуть контроль над техосмотрами в ведение ведомства (пока речь идет только об автобусах и грузовиках.)

Шаг пятый. Лицензировать перевозки. Всем водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Не секрет, что некоторые из них после многочасового рабочего дня теряют концентрацию, а порой и засыпают за рулем. Режим должен стать незыблемым правилом для водителей общественного транспорта. Понадобится активно работать с руководством автохозяйств и автотранспортных предприятий (в том числе обустроить места для отдыха). Также ГИБДД считает необходимым лицензировать разовые перевозки. Уже нельзя будет набрать пассажиров и получать прибыль, практически не обеспечивая их безопасность.

Шаг шестой. Внедрить новые технологии. Дополнительной опцией, позволяющей минимизировать человеческий фактор в создании аварийной обстановки, в ближайшем будущем станут высокоинтеллектуальные технологии. Многие автопроизводители уже сейчас предлагают внедрять системы, которые заблокируют руль при попытке пересечь сплошную полосу, не давая выехать на «встречку». «Умные» новинки способны оповестить водителей о приближении пешехода, а также остановить транспортное средство в случае переутомления или плохого самочувствия человека, находящегося за рулем.

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Шаг седьмой. Разработать нормативы для технологий. Однако технологии просто так не могут быть введены в действие, надо разработать нормативно-правовую базу по внедрению инноваций.

Шаг восьмой. Перейти на электронные документы. Более половины автолюбителей, лишенных прав, не сдают водительское удостоверение в ГИБДД и продолжают его незаконно использовать. ГИБДД приходится проводить огромную работу, чтобы их изъять. Бывают и случаи, когда похожие друг на друга люди ездят по одному водительскому удостоверению, в том числе возят пассажиров. Заметно упростить работу инспекторам позволят электронные паспорта, проверка которых по базе данных займет несколько секунд, и потребуется для этого планшет или обычный смартфон.

Шаг девятый. Улучшить первую помощь. Надо усовершенствовать систему оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Шаг десятый. Дать хорошую технику. ГИБДД считает необходимым оснастить подразделения Госавтоинспекции техникой, которая позволит оперативно прибывать на место происшествия и качественно вести службу.

И тогда всего через 11 с небольшим лет у нас на дорогах перестанут погибать люди.

Так и будет?

Что еще надо сделать ГИБДД, чтобы добиться цели быстрее — пишите в комментариях. «За рулем» передаст все предложения в Госавтоинспекцию.

Текст: Ольга Финькова

Фото: depositphotos.com, АГН «Москва»