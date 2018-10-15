В России по-новому будут делать перекрестки

В 2019 году в России появится новый ГОСТ, регламентирующий правила проектирования перекрестков с учетом современных реалий.

Прежний ГОСТ проектирования перекрестков был разработан в 1980 году, при другом уровне автомобилизации

Согласно новому ГОСТу «Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания автомобильных дорог. Технические требования», заказчиком которого является Федеральное дорожное агентство, а разработчиками — эксперты Московского автодорожного института (МАДИ), все новые перекрестки, а также реставрируемые старые, будут строиться так, чтобы дороги к ним сходились исключительно под прямыми углами.

Помимо этого в новом ГОСТе будет предусмотрен расчет протяженности вероятных дорожных заторов, а также появится однозначный запрет на то, чтобы на нерегулируемом перекрестке автомобили могли поворачивать налево сразу из двух и более рядов. Такие перекрестки автоматически будут переводиться в разряд регулируемых и оснащаться светофорами. В Росстандарте говорят о том, что новый ГОСТ должен вступить в силу в следующем году.

«Нормы, которые применяются сегодня, недостаточно детализированы, не ориентированы на современные условия движения и давно нуждаются в актуализации. Разработанный нами ГОСТ эту проблему призван решить, — рассказал газете „КоммерсантЪ“ доцент кафедры „Изыскания и проектирование дорог“ МАДИ Алексей Косцов. — После принятия документа сократятся риски скопления машин, ожидающих разрешения поворота направо вместе с теми, кому надо ехать прямо. Проектировщики смогут просчитать длину дублера для правого поворота. В современных реалиях невозможно на сто процентов избавиться от пробок, но можно спроектировать перекресток таким образом, чтобы хвост по крайней мере не мешал соседним транспортным потокам».

В МАДИ считают примыкание дорог на перекрестках не под прямым углом небезопасным и намерены больше внимания уделять полосам, предназначенным для левого поворота.

«Водители не должны отвлекаться на автомобили, которые едут по соседству. В этот момент нужно внимательно наблюдать встречное движение», — уверен Алексей Косцов.

То есть все новые перекрестки будут теперь проектироваться с учетом современных реалий и по мере реконструкции аналогичным образом переделываться старые перекрестки, построенные до 2019 года.

В России постепенно сокращается количество аварий, в частности на трассах. Их за пятилетку стало меньше на 12%.

Как выяснили в Счетной палате РФ, регионы тратят выделенные на дороги деньги куда угодно, только не по назначению.

Фото: Firdouss Ross/Unsplash