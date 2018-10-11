Регионы не хотят тратить деньги на ремонт дорог

В Счетной палате заявили, что регионы не полностью или вообще не расходуют средства, получаемые из федерального бюджета на ремонт дорожной сети.

Мы все привыкли к жалобам региональных властей на недофинансирование дорожной отрасли, дескать, именно поэтому дороги и находятся в плачевном состоянии. Но по итогам проверки Счетная палата выяснила, что многие регионы медленно осваивают деньги, выделяемые им на ремонт дорог.

К первому августа этого года региональные власти потратили на ремонт дорог 9,4 млрд рублей. Это всего треть от всех выделяемых средств. Причем в некоторых регионах трансферты вовсе отсутствовали (Башкортостан и Свердловская область).

«Вышеуказанные факты могут свидетельствовать о том, что дорожные работы в этих регионах вряд ли будут выполнены до 1 ноября 2018 года. Таким образом, есть риск, что ремонт дорог будет производиться в неподходящих для этого погодных условиях, что отразится как на качестве, так и на сроке их службы», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Аудиторы ведомства поставили под сомнение достоверность предоставленных сведений о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» по итогам прошлого года. В большинстве случаев не проводилась инструментальная проверка ни до, ни после ремонта, а разница между ней и визуальной проверкой может достигать 20%.

«Дороги — это наша боль. Это наиболее труднопроверяемая отрасль. Здесь нужен особый мониторинг, в том числе дистанционный. Поэтому в будущем при проведении аудита мы намерены применить все наши методы аудиторского искусства», — заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Коллегия Счетной палаты отправила письма в Минтранс и региональным властям, а также направила обращение в Генеральную прокуратуру.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

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