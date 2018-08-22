Автошколы выступили против реформы экзаменов на права

Масштабную реформу водительских экзаменов инициировала ГИБДД. Поправок предложено несколько, но особое недовольство вызвало возможное объединение двух экзаменов — «площадки» и «города».

Так, в ГИБДД предложили объединить два экзамена — «площадку» и «город» — для объективной оценки «владения всеми навыками вождения в реальных условиях». Об этом еще в апреле 2018 года рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников. В ГИБДД пояснили, что навыки вождения на площадке проверяются в автошколе, а куда важнее увидеть, как водитель ориентируется в городе. Кроме того, на площадке проверяли водителей, которые готовились самостоятельно (без учебы в автошколе), но в 2013 году экстернат был отменен, и такая необходимость отпала. Объединенный же экзамен позволит гражданам сэкономить время и деньги, а также сократит нагрузку на сотрудников экзаменационных подразделений. Кроме того, следует учесть и зарубежный опыт — в «подавляющем большинстве государств» экзамен по вождению проводят только в городских условиях.

Среди других нововведений — снятие запрета на обучение на автомагистралях и уточнение возраста курсантов. Так, обучаться вождению на легком мотоцикле (категория А1) или мопеде можно с 15 лет, на легковом автомобиле — с 16, на мотоцикле категории А — с 17, на автобусе — с 20 лет. Сейчас для всех категорий установлен общий возраст — с 16 лет.

О том, что в среде объединений автошкол зреет недовольство, стало известно «Коммерсанту». Автошколы пишут письма в ГИБДД, где обращают внимание на то, что реформа ведется с 2013 года и, по статистике, аварийность падает, а нововведения могут навредить этой тенденции.

Продемонстрировать навыки маневрирования на площадке можно эффективнее, чем в городских условиях, где маневрировать не всегда позволяют другие автомобили. Кроме того, проверка навыков на площадке происходит объективно: границы упражнений обозначены конусами и разметкой. В городских условиях оценивать навыки инспектор сможет лишь «на глазок», что может спровоцировать рост коррупции.

Также в автошколах отмечают, что уже потратились для приведения учебных площадок в соответствие с требованиями. Так, по новым правилам минимальный размер такой площадки составляет не менее 0,24 га. Созданная с таким трудом материально-техническая база будет «утеряна», утверждают в автошколах. Хотя Михаил Черников и объяснял ранее, что на этих площадках автошколы должны обучать претендентов и проводить внутренние экзамены, просто без участия инспекторов.

Не одобряют представители автошкол и пункт о возможности аннулирования результатов экзаменов. Например, экзамен сдают зимой, снег коммунальщики почистить не успели, и часть упражнений курсант по объективным причинам выполнить не может. С юридической точки зрения это может считаться нарушением, и специальная комиссия при проверке может аннулировать результат такого экзамена.

Экзамен на площадке выполняет функцию фильтра, не позволяя претендентам со слабыми навыками вождения выехать в город. Если нерадивый ученик будет выполнять на улице параллельную парковку задним ходом, то он может повредить соседние автомобили. Есть и другие замечания, но следует отметить, что в России более 7,7 тыс. автошкол, и не все недовольны предстоящей реформой.

Между тем проект реформы еще 2 августа был размещен на regulation.gov.ru, а его публичное обсуждение завершается 22 августа.