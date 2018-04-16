Любители и профи. В Минэкономики придумали, как их разделить и не навредить

Минэкономразвития не дождалось от Минтранса нового проекта закона о разделении водителей на любителей и профессионалов и решило помочь коллегам советами.

Решение, казалось бы, лежит на поверхности, и почему в Минтрансе до него не додумались сразу, остается загадкой. Первоначальный проект ведомства предусматривал переаттестацию профессиональных водителей раз в пять лет, то есть они должны были менять водительское удостоверение с соответствующей отметкой в два раза чаще любителей.

Минэкономразвития в феврале в пух и прах раскритиковало законопроект, отметив в своем отзыве, что водителям придется как минимум раскошелиться за госпошлины, а ГИБДД потратить средства на изготовление удостоверений. Расходы в министерстве оценили в 10 миллиардов.

Минтранс пообещал в самые короткие сроки поправить законопроект, но что-то пошло не так. В итоге Минэкономразвития предложило проводить аттестацию профессиональных водителей раз в 10 лет, пишут «Известия». Тогда бы они меняли водительские удостоверения с такой же частотой, что и любители, а значит, никаких дополнительных расходов на них не ляжет.

В Минэкономразвития считают неправильным проводить переобучение профессиональных водителей в автошколах, в законопроекте нет ни слова про курсы повышения квалификации или переподготовки. Также нет и положения о том, как переподготовить водителя с одной категории на другую.

Впрочем, у экспертов в феврале осталась масса вопросов к самой концепции законопроекта. По их мнению, водитель не может стать профессионалом сразу после автошколы, пусть и сдав дополнительные экзамены. Профессионалами становятся через годы работы, накапливая опыт. И предложили Минтрансу попросту ввести новую профессию «водитель-перевозчик», выдавая желающим соответствующие документы после курсов профподготовки.

Фото: АГН «Москва»