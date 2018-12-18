Информацию о начинающих водителях соберут в федеральном реестре

C 1 января автошколы будут заносить документы об окончании водительских курсов в федеральный реестр Рособрнадзора.

О новых обязанностях автошкол рассказали в Рособрнадзоре: с 1 января 2019 года их обяжут передавать свидетельства о профессии водителя в электронном виде в ФИС ФРДО — Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) квалификации, документах об обучении. За невыполнение этого требования будут штрафовать до 5 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Таким образом, перед допуском к экзамену инспекторы ГИБДД смогут проверить свидетельства об окончании учебного заведения. Информацию из реестра предоставят по запросу не только инспектору, но и любому гражданину, но для этого нужно знать не только ФИО, но и номер свидетельства. Если в базе документа не окажется, это еще не означает, что свидетельство фальшивое — его просто могли не загрузить в систему.

Реестр Рособрнадзора создан в 2013 году, но до сих пор в систему передавали данные только вузы и школы, сейчас здесь более 57 млн документов об образовании. Теперь взялись и за автошколы, которые сами будут вносить сведения о выдаваемых документах, удостоверяя их своей электронной цифровой подписью.

Инспекторам ГИБДД появление такой базы упростит работу, они смогут проверять свидетельства в онлайн-режиме через систему межведомственного взаимодействия. В добросовестных автошколах также рады нововведению, это сделает систему автоподготовки прозрачнее и исключит ситуации, когда гражданин успешно сдавал экзамены, а потом его лишали прав из-за того, что у автошколы не было лицензии — выданные свидетельства оказывались нелегитимными.

Остается открытым вопрос, как быть с 10 млн свидетельств, выданных с 2013 до 2018 год, будут ли их заносить в базу? Вероятно, Рособрнадзор даст отдельное разъяснение по этому поводу.

Для того чтобы уделить больше внимания практическому вождению, ГИБДД предложила объединить экзамены «площадка» и «город».

ГИБДД закупила около 21,7 тыс. планшетов, с помощью которых водителей можно опознать по фотографиям, для этого достаточно будет навести камеру устройства на человека, и система покажет, есть ли у того водительские права.

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