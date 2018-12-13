Инспекторы с помощью планшетов смогут определить личность водителя

То есть госавтоинспектору достаточно будет навести камеру устройства на человека, и система покажет, есть ли у того водительские права.

ГИБДД закупила около 21,7 тыс. планшетов, с помощью которых водителей можно опознать по фотографиям, сообщил глава ведомства Михаил Черников на семинаре по вопросам дорожной безопасности. Такие гаджеты не только приобрели, но и раздали инспекторам для тестирования. Уже сейчас можно сфотографировать водителя и увидеть всю информацию, связанную с его участием в дорожном движении, передает его слова «Российская газета».

Также сейчас думают над форматом электронных водительских удостоверений. Водитель сможет предъявить электронную копию документа на телефоне. Тем более что инспектор ГАИ в любом случае сможет установить личность человека по фотографии, а уж привязать к личности водительские права не составит труда. Хотя это не означает полного отказа от «бумаги», юридически значимым будет считаться все-таки реальный, а не виртуальный документ, подчеркнул глава ГИБДД.

Глава ведомства напомнил, что Госавтоинспекции необходим электронный доступ к данным об алкогольной и наркотической зависимости у водителей. Разговоры об этом ведутся давно, но Минздрав, опасаясь утечки данных, такой информацией делиться не спешит. Михаил Черников подчеркивает, что инспектору важно своевременно получить информацию, что автомобилем управляет человек, которому это противопоказано. Сейчас доступа к таким данным нет, но он надеется, что ГИБДД и Минздрав все-таки найдут приемлемую форму обмена данными, чтобы это не нарушало прав граждан с одной стороны и помогало бы повысить безопасности дорожного движения — с другой. Сейчас сведения, состоит ли человек на учете в наркодиспансере, можно получить только через суд.

Также стало известно, что Госавтоинспекция взяла «паузу» на внесение изменений в ПДД. Поправок стало так много, что автомобилисты начинают в них путаться.

В МВД решили отказаться от идеи «вшивать» чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств. При этом рассматриваются идеи оцифровать водительское удостоверение и встраивать документ в электронный паспорт гражданина.



Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС