Экзамены на права разделят на обязательные и необязательные

ГИБДД опубликовала доработанный проект правил проведения экзаменов на получение водительского удостоверения.

Несмотря на критику со стороны автошкол, в ведомстве так и не отказались от идеи объединить практические экзамены («площадка» и «город») в один, но уточнили ряд деталей. Так, тестирование начинается с проверки первоначальных навыков: разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом, параллельная парковка и т.д. Эта проверка проводится на закрытых площадках и автодромах. Затем кандидата отправляют на дороги общего пользования для проверки навыков вождения в городских условиях.

В перечень обязательных экзаменов вошли левый и правый повороты, проезд нерегулируемых перекрестков неравнозначных дорог, проезд пешеходного перехода, обгон, параллельная парковка, остановка и начало движения на спуске и подъеме. Опциональными станут проезд регулируемого перекрестка, железнодорожного переезда, перестроение на двух- и более полосном участке дорог.

Кроме того, в ГИБДД вернули в Правила публикацию маршрута проведения экзамена. Изначально в ведомстве хотели отказаться от этого, объясняя тем, что инструктор может натаскать новичка на вождении именно по данному маршруту. Также теперь в машине с экзаменуемым и инспектором нельзя находиться преподавателю автошколы, которой принадлежит машина.

В автошколах вновь неоднозначно восприняли правила. «Требования к площадкам останутся только при сдаче мотоциклетных категорий, у соискателей остальных категорий, включая автобусы и грузовики, экзамены принимать можно где хочешь, хоть на льду и в темноте, — заявила газете „КоммерсантЪ“ президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. — Безопасные условия ничем не гарантированы. В этом потенциал для коррупционной составляющей». Недовольны новой редакцией и в Минтрансе. Они считают, что замечания их ведомства учтены не в полной мере. В Союзе автошкол Москвы настаивают на создании рабочей группы для доработки документа.

Теперь доработанная редакция правил сдачи экзаменов отправится на экспертизу в Минэкономики.

ГИБДД хочет вернуть полный контроль над проверкой автошкол.

Информацию о начинающих водителях соберут в единый федеральный реестр.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС