Суд вынес приговор таксисту, сбившему пешеходов во время ЧМ-2018 в Москве

Резонансное ДТП произошло еще 16 июня на улице Ильинка: двигавшийся в пробке автомобиль такси неожиданно свернул с проезжей части на тротуар и врезался в толпу прохожих.

Тверской суд Москвы приговорил водителя такси Анарбека Чингиза к 1 году и шести месяцам принудительных работ за наезд на пешеходов на улице Ильинка. Также ему три года запрещено занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами. При вынесении приговора суд учел положительные характеристики обвиняемого, его полное раскаяние в содеянном и тот факт, что на иждивении у Анарбека находятся двое несовершеннолетних детей и пожилые родители.

Мужчина в зале суда принес извинения потерпевшим и пообещал, что будет работать и возместит им ущерб. Сказал, что в тот день он очень устал, и пообещал, что никогда больше не сядет за руль. В ходе судебного заседания один из потерпевших заявил иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн рублей.

Известно, что 28-летний водитель из Киргизии с национальными правами в момент аварии не был пьян. Как он сам пояснил позже, он не спал 20 часов и перепутал педали газа и тормоза. В результате аварии пострадало 8 человек, в том числе граждане Мексики, но никто из них не погиб. Испугавшись, таксист попытался скрыться с места ДТП, но его задержали прохожие.

Резонансная авария произошла на этой неделе с участием троллейбуса, который потерял управление и снес остановку общественного транспорта, на которой стояли люди. Погибло несколько человек.



Фото: АГН «Москва»