Суд вынес приговор таксисту, сбившему пешеходов во время ЧМ-2018 в Москве

Резонансное ДТП произошло еще 16 июня на улице Ильинка: двигавшийся в пробке автомобиль такси неожиданно свернул с проезжей части на тротуар и врезался в толпу прохожих.

Тверской суд Москвы приговорил водителя такси Анарбека Чингиза к 1 году и шести месяцам принудительных работ за наезд на пешеходов на улице Ильинка. Также ему три года запрещено занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами. При вынесении приговора суд учел положительные характеристики обвиняемого, его полное раскаяние в содеянном и тот факт, что на иждивении у Анарбека находятся двое несовершеннолетних детей и пожилые родители.

Мужчина в зале суда принес извинения потерпевшим и пообещал, что будет работать и возместит им ущерб. Сказал, что в тот день он очень устал, и пообещал, что никогда больше не сядет за руль. В ходе судебного заседания один из потерпевших заявил иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн рублей.

Фото: АГН «Москва»

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