Гастарбайтера без прав и с фальшивым паспортом поймали за рулем автобуса

Прав гражданин одной из республик ближнего зарубежья был лишен еще в прошлом году за вождение автобуса в нетрезвом виде.

Материалы по теме
Задержана банда гаишников, торговавших водительскими правами

В Екатеринбурге арестован водитель маршрутного автобуса, сообщает УГИБДД Екатеринбурга. Его задержали инспекторы технического надзора ОГИБДД непосредственно во время управления транспортным средством без прав. Иностранный гражданин перевозил пассажиров по городскому маршруту №014.

В ходе разбирательства выяснилось, что 24-летний мужчина лишился водительского удостоверения еще в прошлом году за то, что управлял автобусом, находясь в нетрезвом виде. Суд лишил его права управления транспортными средствами на 18 месяцев и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Однако водительское удостоверение он не сдал, штраф не заплатил, а просто уехал из России. У себя на родине он сменил фамилию и отчество и по поддельным документам вернулся в Екатеринбург, где вновь устроился водителем автобуса в одно из городских автопредприятий.

Мужчина свою вину признал и объяснил проступок «тяжелыми жизненными обстоятельствами».

Суд назначил ему наказание в виде ареста на 12 суток. В отношении него было возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.7 КоАП Российской Федерации — управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Также ведется проверка по факту замены документов и незаконного пересечения границы Российской Федерации.

Гастарбайтера без прав и с фальшивым паспортом поймали за рулем автобуса

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Гастарбайтера без прав и с фальшивым паспортом поймали за рулем автобуса
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые