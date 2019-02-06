Гастарбайтера без прав и с фальшивым паспортом поймали за рулем автобуса

Прав гражданин одной из республик ближнего зарубежья был лишен еще в прошлом году за вождение автобуса в нетрезвом виде.

Материалы по теме Задержана банда гаишников, торговавших водительскими правами

В Екатеринбурге арестован водитель маршрутного автобуса, сообщает УГИБДД Екатеринбурга. Его задержали инспекторы технического надзора ОГИБДД непосредственно во время управления транспортным средством без прав. Иностранный гражданин перевозил пассажиров по городскому маршруту №014.

В ходе разбирательства выяснилось, что 24-летний мужчина лишился водительского удостоверения еще в прошлом году за то, что управлял автобусом, находясь в нетрезвом виде. Суд лишил его права управления транспортными средствами на 18 месяцев и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Однако водительское удостоверение он не сдал, штраф не заплатил, а просто уехал из России. У себя на родине он сменил фамилию и отчество и по поддельным документам вернулся в Екатеринбург, где вновь устроился водителем автобуса в одно из городских автопредприятий.

Мужчина свою вину признал и объяснил проступок «тяжелыми жизненными обстоятельствами».

Суд назначил ему наказание в виде ареста на 12 суток. В отношении него было возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.7 КоАП Российской Федерации — управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Также ведется проверка по факту замены документов и незаконного пересечения границы Российской Федерации.

Столичные власти считают необходимым включить в законодательство требования к водителям такси о том, чтобы их права были выданы в России.

По данным МВД, водители-гастарбайтеры все чаще становятся виновниками аварий на российских дорогах.



Фото: УМВД по Екатеринбургу