Москва хочет запретить работу таксистов с иностранными правами

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости включения в законодательство требования к водителям такси о том, чтобы их права были выданы в России.

По мнению столичного градоначальника, иностранные водительские удостоверения «не всегда выданы адекватно», а это несет дополнительные риски для пассажиров. Недавно эта проблема поднималась на форуме «Такси», который прошел в Москве.

Сергей Собянин считает, что правильным было бы закрепить в федеральном законодательстве требование о том, что работать таксистами могут исключительно водители с правами, выданными в России.

«Пока же этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении: какие права у водителя, который берет заказ. Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет», — заявил Сергей Собянин.

В России еще несколько лет назад был принят закон о запрете работы водителями с правами, выданными иностранными государствами. Однако срок его вступления в силу постоянно откладывается, а в прошлом году Госдума приняла поправки, разрешающие работать в России водителям с иностранными правами, выданными государствами, где русский язык является государственным. Пока таких стран всего две — Белоруссия и Киргизия. Позднее главы стран Евразийского экономического сообщества (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) договорились о взаимопризнании национальных водительских удостоверений.

Фото: официальный сайт Сергея Собянина